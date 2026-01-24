Medio Maratón de Sevilla 2026: horario, recorrido y calles cortadas

El Medio Maratón de Sevilla celebra su 31ª edición este domingo 25 de enero. Desde SPORT, te contamos a qué hora empieza la prueba, cuál es su recorrido y qué calles estarán cortadas el fin de semana en la capital andaluza.

Cerca de 20.000 corredores, casi el doble que hace apenas cinco ediciones, se dan cita este domingo en las calles de Sevilla para afrontar los tradicionales 21.097 metros que componen el recorrido. La carrera partirá y finalizará en el Paseo de las Delicias.

El crecimiento del medio maratón de Sevilla también se ha visto reflejado en el cartel de participantes. No en vano, un total de 30 corredores de élite se darán cita en la capital andaluza con el objetivo de ser los primeros en cruzar la línea de meta.

¿Cuál es el recorrido del Medio Maratón de Sevilla?

El recorrido del Medio Maratón de Sevilla / Medio Maratón de Sevilla

¿Qué calles estarán cortadas por el Medio Maratón de Sevilla?

Zona Glorieta de los Marineros – Pabellón de México: Desde la tarde del viernes hasta el domingo a las 20:00 horas.

Avenida de las Razas (desde Cardenal Bueno Monreal hasta avenida Molini): Domingo de 06:00 a 14:00 horas.

Avenida Molini (desde avenida de las Razas hasta avenida de la Palmera): Desde el sábado a las 07:00 horas hasta el domingo a las 20:00 horas.

Avenida de la Palmera (desde Cardenal Bueno Monreal hasta el pabellón de México): Desde el sábado a las 07:00 horas hasta el domingo a las 20:00 horas.

Paseo de las Delicias (desde la Glorieta de los Marineros hasta el pabellón de México): Hasta el domingo a las 20:00 horas.

Avenida de la Guardia Civil (desde avenida de la Borbolla hasta avenida de la Palmera): Desde el sábado a las 07:00 horas hasta el domingo a las 20:00 horas.

Calle José María Moreno Galván (desde Luis Montoto hasta Demetrio de los Ríos): Domingo de 07:00 a 14:00 horas.

A qué hora empieza el Medio Maratón de Sevilla?

El Medio Maratón de Sevilla se celebra este domingo 24 de enero a partir de las 9:00 horas (CET).