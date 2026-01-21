Medio Maratón de Sevilla 2026: análisis del recorrido y claves para volar en la ciudad más rápida

Sevilla no es solo color especial; es, por méritos propios, un paraíso para el corredor de fondo. Si Valencia es la ciudad del running, la capital andaluza es el escenario donde historia y velocidad se dan la mano. Con un trazado prácticamente plano y una ciudad que se vuelca con la prueba, el Medio Maratón de Sevilla 2026 promete sensaciones, ambiente y un cronómetro agradecido.

No es casualidad que la prueba haya agotado dorsales con meses de antelación, confirmando su enorme atractivo entre corredores populares y de alto nivel. El ambiente en las calles, especialmente en los puntos emblemáticos y barrios históricos, convierte la carrera en una experiencia que va mucho más allá del tiempo final.

Análisis por tramos de Sporty Hangover Tramo 1: La salida monumental (Km 0 – 5) Estrategia: Empieza con calma. El Paseo de las Delicias es amplio y permite encontrar tu sitio sin estrés. Aprovecha estos primeros kilómetros para estabilizar el ritmo, calentar motores y evitar dejarte llevar por la euforia inicial. Aquí se gana poco… pero se puede perder mucho. Tramo 2: La Ronda Histórica (Km 5 – 11) Estrategia: Empieza la media maratón de verdad. Las avenidas invitan a correr rápido, pero conviene ser paciente. Atención al cruce del Puente de la Barqueta: al entrar en la zona de la Expo, el viento puede aparecer. Busca grupo, protégente y corre con eficiencia para no gastar energía de más. Tramo 3: El desafío de la Cartuja (Km 11 – 17) Estrategia: El tramo más exigente a nivel mental. Zona algo más solitaria donde mantener el ritmo firme es clave. Cuida la hidratación y no desconectes. El paso por Triana y el Parque de los Príncipes devuelve energía gracias al ambiente local y ayuda a mantener la concentración cuando empiezan a pesar los kilómetros. Tramo 4: El corazón de Sevilla y recta final (Km 17 – Meta) Estrategia: Llega el momento de la verdad. El centro histórico es más técnico por los giros, pero correr con la Giralda de fondo compensa cualquier fatiga. En el último kilómetro, enfila de nuevo el Paseo de las Delicias: recta final llana y rápida para una progresión constante y un sprint con el público llevando en volandas.

Consejos:

Gestión mental: del km 11 al 14, recuerda que cada zancada te acerca al centro y a la meta.

del km 11 al 14, recuerda que cada zancada te acerca al centro y a la meta. Hidratación: no esperes a tener sed. Sevilla puede ser traicionera con la humedad, incluso con previsión de lluvia.

no esperes a tener sed. Sevilla puede ser traicionera con la humedad, incluso con previsión de lluvia. Final inteligente: no hace falta un cambio radical, sino crecer poco a poco desde el km 17 hasta cruzar la línea con buenas sensaciones.

Para más info también puedes visitar el siguiente link: sevilla.sportyhangover.es

Noticias relacionadas

Shake Out Run

Por otro lado, el Medio Maratón de Sevilla no se limita únicamente al domingo de competición. El sábado previo a la carrera se celebrará un evento especial para corredores y acompañantes, pensado para calentar el ambiente y reforzar la comunidad runner en la ciudad. La jornada contará con diferentes activaciones, encuentros y experiencias vinculadas al running, una oportunidad ideal para empezar a vivir la carrera desde dentro y compartir sensaciones antes del gran día. En una ciudad donde este tipo de iniciativas aún tienen margen de crecimiento , lejos del peso que alcanzan citas como Behobia, la organización busca sumar participación y consolidar Sevilla como punto de encuentro del corredor. Toda la información del evento puede consultarse en el siguiente enlace: https://strava.app.link/yOgbZBsQ6Zb