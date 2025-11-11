Un médico ‘runner’ salva la vida a un corredor en plena Behobia-San Sebastián

Correr la Behobia-San Sebastián es un sueño para miles de aficionados. Pero para Rafa Pajares, médico de UCI en el Hospital General de Segovia y corredor popular de 59 años, la cita de este domingo se transformó en una auténtica carrera contrarreloj por la vida.

En el kilómetro 10, entre el bullicio y la música, un grito rompió el ritmo del pelotón. Un hombre de unos 40 años se desplomó sin previo aviso. “Vi a gente señalando y levantando los brazos. Me quité los cascos y corrí hacia él. Estaba inconsciente, convulsionando, y apenas respiraba”, relata Pajares.

Sin dudarlo, se lanzó a practicar una reanimación básica junto a otro médico y una enfermera que también participaban en la prueba. Durante quince minutos aplicaron masaje cardíaco y respiración boca a boca hasta que llegó la UVI móvil. “Nos dijeron que, si no hubiéramos intervenido, habría muerto. Fue una cuestión de segundos”, asegura.

Pajares, con más de 15 años de experiencia en carreras populares y cuatro maratones a sus espaldas, sabe bien de lo que habla cuando alerta sobre los riesgos del esfuerzo sin preparación. “La Behobia no es una carrera para improvisar. Son más de 20 kilómetros, dos puertos y este año, un calor inusual. Muchos no son conscientes del peligro”.

Advierte de síntomas que no deben ignorarse: dolor torácico, mareos, calambres o arritmias. “Son señales de alarma. Si aparecen, hay que parar. No merece la pena poner en riesgo la vida por una foto o una medalla.”

Sus amigos bromean porque rara vez llega a meta sin detenerse a ayudar a alguien. Él sonríe y lo asume: “No me importa perder tiempo. Lo importante es que todos podamos seguir corriendo otro día.”