RUNNING
La Media Maratón de Formentera vuelve el 16 de mayo: la carrera que todo runner debería hacer una vez en la vida
La prueba sale a las 18:00 horas para que los corredores vivan los 21 kilómetros con la luz dorada del atardecer sobre las aguas más cristalinas de Europa.
Este sábado 16 de mayo, Formentera vuelve a transformarse en escenario de una de las carreras más singulares del calendario running en España. La Media Maratón de Formentera congrega cada año a corredores llegados de distintos puntos del mundo, y no precisamente por su perfil técnico ni por los tiempos que permite hacer. Lo que engancha de esta prueba es algo más difícil de medir: la sensación de correr entre aguas turquesas, caminos de arena y paisajes mediterráneos que en pocas partes del mundo tienen ese nivel.
La organización ha diseñado un detalle que marca toda la experiencia: la salida está fijada a las 18:00 horas. Eso significa que los participantes completan buena parte del recorrido con la luz del atardecer bañando la isla, uno de esos momentos en los que Formentera roza lo irreal. No es un capricho estético, es una decisión que convierte los 21 kilómetros en algo que se recuerda mucho más allá de la marca en el reloj.
En los últimos años, el running ha evolucionado hasta convertirse en un estilo de vida. La explosión de carreras que combinan destino, naturaleza y experiencia ha generado una categoría propia dentro del mundo del viaje activo. Formentera encaja perfectamente en ese perfil: una isla que durante el invierno y la primavera pertenece todavía a los que la conocen de verdad, y que en mayo ofrece condiciones casi perfectas para correr, con temperaturas agradables y una luz que los fotógrafos persiguen durante todo el año.
Para quienes decidan alargar el fin de semana más allá de la carrera, la isla tiene mucho que ofrecer. Playa Migjorn, uno de los enclaves más valorados de Formentera, concentra buena parte de esa oferta de recuperación y descanso post-carrera. El mar, las puestas de sol y la gastronomía local hacen el resto.
Uno de los atractivos de este tipo de pruebas es precisamente lo que ocurre cuando se cruza la línea de llegada. En Formentera, la celebración post-carrera tiene un escenario a la altura: restaurantes con producto fresco del día, cocina mediterránea de raíz y la brisa del mar como compañía. Varios espacios de la isla se han posicionado en los últimos años como referentes de ese concepto que mezcla bienestar, gastronomía y entorno natural, algo que el corredor moderno valora tanto como el propio rendimiento deportivo.
La Media Maratón de Formentera es, en definitiva, de esas carreras que uno hace "por hacerla" la primera vez y que luego resultan difíciles de no repetir. La isla, el horario, la luz. Una combinación que el calendario running tiene pocas veces.
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