Ni media hora al día ni sesiones largas: el tiempo exacto de ejercicio que recomiendan los expertos para mayores de 65

La jubilación suele venir con más tiempo libre, nuevas aficiones y, en muchos casos, con la intención de cuidarse más. Aun así, entre las personas mayores de 65 años sigue apareciendo la misma pregunta: cuánto ejercicio hace falta realmente para mantenerse en forma sin pasarse ni quedarse corto.

Aunque el ejercicio suave ayuda, lo realmente importante es hacerlo con la frecuencia y el tiempo adecuados, para no sobrecargar el cuerpo, prevenir lesiones y mantener la independencia y el bienestar en el día a día.

Este es el tiempo exacto de ejercicio para mayores de 65

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que las personas mayores se mantengan activas con al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana o, como alternativa, unos 75 minutos de actividad más intensa, como puede ser nadar o realizar caminatas a buen ritmo.

Una buena alternativa es mezclar ambos niveles de intensidad. Si se buscan beneficios extra para la salud cardiovascular, la movilidad y el estado de ánimo, la recomendación es ampliar la actividad hasta unos 300 minutos semanales de ejercicio moderado o 150 minutos si es de alta intensidad.

Pareja realizando ejercicios / CMS

No hace falta entrenar todos los días ni meterse sesiones largas. Con moverse unos 30 minutos, cinco días a la semana —ya sea caminando rápido, en bici o incluso bailando— es suficiente para llegar a lo que se recomienda como mínimo.

Y es que lo importante es ser constante, apostar por actividades que resulten agradables y se adapten a la capacidad física de cada persona, y evitar esfuerzos excesivos que puedan acabar provocando fatiga o incluso lesiones musculares.