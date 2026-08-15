Así está el medallero del Europeo de atletismo 2026 en Birmingham tras los oros de Paul McGrath y María Pérez

Jornada histórica para el medallero del Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham 2026. María Pérez y Paul McGrath se han proclamado campeones de Europa en la media maratón de marcha, disputada esta mañana por las calles del centro de Birmingham, en el estreno de esta distancia en la competición continental. Un doblete de oro que dispara a España en la clasificación general hasta la séptima posición con un total de cicno medallas.

Para María Pérez, campeona olímpica y doble campeona del mundo, es un nuevo título que confirma su condición de referente absoluto de la marcha mundial, ahora también con el oro europeo en su palmarés en esta nueva distancia. Para Paul McGrath, que ya fue subcampeón de Europa en 20 km marcha en Roma 2022, supone dar el salto definitivo a lo más alto del podio continental.

Maria Perez, reina de la marcha / EFE

Además, Miguel Ángel López se colgó la plata en la maratón de marcha quedándose a solo ocho segundos del oro europeo.

España se cuela en el top 10 del medallero gracias a este doblete, con cuatro medallas en total: los dos oros de la marcha, la plata de Marta García en 5.000 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en 800.

Medallero Europeo de Atletismo 2026

Italia - 5 oros, 2 platas, 3 bronces - 10 medallas Gran Bretaña - 4 oros, 5 platas, 1 bronce - 10 medallas Alemania - 3 oros, 5 platas, 4 bronces - 12 medallas Países Bajos - 3 oros, 2 platas, 3 bronces - 8 medallas Suiza - 3 oros, 1 plata, 1 bronce - 5 medallas Noruega - 3 oros, 0 platas, 2 bronces - 5 medallas ESPAÑA - 2 oros, 2 platas, 1 bronce - 5 medallas Finlandia - 1 oro, 1 plata, 0 bronces - 2 medallas Irlanda - 1 oro, 1 plata, 0 bronces - 2 medallas

En el precedente de Roma 2024, España cerró el campeonato con cinco medallas: las platas de Mohamed Attaoui (800 m), Quique Llopis (110 m vallas) y Paul McGrath (20 km marcha), el bronce individual de Marta García (5.000 m) y el bronce por equipos del cuarteto de media maratón femenina. Con estas cuadro melladas en Birmingham, España mantiene vivo el pulso por igualar o superar aquel balance en las dos jornadas que quedan por delante.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de la jornada de hoy del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 8:35 horas (CEST) y la de tarde a las 20:40 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.