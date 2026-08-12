Así está el medallero del Europeo de atletismo 2026 en Birmingham tras la plata de Marta García en 5.000 metros

El medallero del Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham 2026 ya tiene a España dentro tras la segunda jornada de competición. Marta García, natural de León, logró la medalla de plata en la final de 5.000 metros disputada este pasado martes 11 de agosto, la primera del equipo español en esta edición.

Con 28 años recién cumplidos, Marta García repite podio continental después del bronce que logró en Roma 2024, sumando así su segunda medalla consecutiva en un Europeo de 5.000 metros. Confirma, además, que el mediofondo español sigue en un gran momento de forma tras un verano exigente de competición.

"Llevo intentando creer este momento desde que me lesioné. Estoy contenta por lo que he hecho. A falta de cuatro vueltas estaba donde quería estar y me he sentido con mucha fuerza", dijo Marta en declaraciones a TVE al terminar la carrera en la que se impuso Nadia Battocletti (15:37.84).

Medallero del Europeo de Atletismo 2026

Gran Bretaña - 2 oros, 2 platas, 0 bronces - 4 medallas Italia - 2 oros, 1 plata, 1 bronce - 4 medallas Países Bajos - 2 oros, 1 plata, 1 bronce - 4 medallas Noruega - 2 oros, 0 platas, 0 bronces - 2 medallas Grecia - 1 oro, 0 platas, 0 bronces - 1 medalla Hungría - 1 oro, 0 platas, 0 bronces - 1 medalla Alemania - 0 oros, 2 platas, 2 bronces - 4 medallas Polonia - 0 oros, 2 platas, 0 bronces - 2 medallas España - 0 oros, 1 plata, 0 bronces - 1 medalla Suiza - 0 oros, 1 plata, 0 bronces - 1 medalla Francia - 0 oros, 0 platas, 2 bronces - 2 medallas

España comparte la novena posición con Suiza, ambas con una plata, en un medallero que todavía tiene mucho recorrido por delante. Gran Bretaña, como anfitriona, lidera con cuatro medallas, seguida muy de cerca por Italia y Países Bajos, también con cuatro cada una mediante un reparto distinto.

En el precedente de Roma 2024, España cerró el campeonato con cinco medallas: las platas de Mohamed Attaoui (800 m), Quique Llopis (110 m vallas) y Paul McGrath (20 km marcha), el bronce individual de la propia Marta García (5.000 m) y el bronce por equipos del cuarteto de media maratón femenina formado por Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Azzahara Ouhaddou y Meritxell Soler. Todos ellos, salvo esta última prueba que no se repite en Birmingham en su formato original, vuelven a estar presentes en la delegación española de este 2026, lo que alimenta la expectativa de igualar o mejorar aquel balance.

Con la plata de Marta García como primer aviso, la delegación española, la más numerosa desde Berlín 2018, tiene por delante cinco jornadas más para engordar un casillero que el equipo técnico esperaba estrenar pronto, dado el nivel mostrado en la fase previa de la temporada.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta primera jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 11:35 horas (CEST) y la de tarde a las 19:35 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.