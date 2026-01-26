La mayoría lo hace mal: esto es lo que sí funciona para no tener barriga

Una de las preguntas más comunes es cómo reducir la barriga, sobre todo con el verano a la vuelta de la esquina. Muchos ya están inmersos en la conocida 'operación bikini 2026', buscando sentirse mejor y lucir más tonificados.

Por ello, los entrenadores personales no dejan de compartir en sus redes consejos sobre cómo eliminar la grasa abdominal. El último en pronunciarse ha sido el entrenador Mathi, más conocido en TikTok como @mathitrainer.miami.

El primer hábito para reducir la barriga es mantener un déficit calórico real. El entrenador personal aclara que no tiene que ser perfecto, pero sí real. Además, enfatiza la importancia de ser constante durante toda la semana, y no solo los lunes y martes.

Sabe que acudir al gimnasio es fundamental, pero señala que el segundo hábito clave para eliminar la barriga es caminar.

Caminar / Sport

El principal motivo que destaca es que "los pasos diarios queman más grasa que una hora extra de cardio". Por esta razón, el experto señala que "muévete fuera del gimnasio".

El tercer consejo que comparte es que hay que dormir, ya que así bajas el estrés: "Dormir poco inflama y retiene grasa abdominal. El cuerpo no quema grasa cuando vive en alerta".

Asimismo, recomienda realizar ejercicios de fuerza en el gimnasio: "No se trata de exigirte al máximo, sino de progresar, ya que un músculo activo equivale a un metabolismo más elevado".

Noticias relacionadas

Por otro lado, recomienda sostener hábitos que no sean extremos, pues "la barriga baja cuando eres constante, no cuando haces locuras. Menos ansiedad, más resultados".