Los mayores de 65 años deberían hacer este ejercicio y no es caminar: mejora el equilibrio y evita las caídas

Cumplir 65 años no significa que haya llegado el momento de bajar el ritmo. Todo lo contrario. Mantenerse activo puede marcar una diferencia enorme cuando empiezan a aparecer algunos de los cambios propios de la edad: menos fuerza, pérdida de masa muscular, menor densidad ósea o problemas de equilibrio.

Pero, ¿qué ejercicio conviene elegir? Caminar es una opción fantástica y el entrenamiento de fuerza también tiene muchos beneficios. Aun así, hay una actividad que quizá no sea la primera que se nos viene a la cabeza y que puede reunir varias de estas ventajas en una sola disciplina: las artes marciales adaptadas a personas mayores.

El ejercicio que recomiendan para mayores de 65 años

Que nadie piense en combates, golpes o películas de acción. Cuando se habla de artes marciales para personas mayores, la idea es muy distinta. Disciplinas como el Tai Chi, el Aikido o determinadas modalidades de karate pueden adaptarse a las capacidades de cada persona y trabajar aspectos tan importantes como el equilibrio, la coordinación, la movilidad y la concentración.

Y ahí está una de sus grandes bazas. No basta con mover los brazos o las piernas: hay que prestar atención a la postura, controlar cada movimiento y mantener la estabilidad.

Una investigación citada por Psychology Today encontró que cinco semanas de entrenamiento personalizado de karate mejoraron el equilibrio, la fuerza y la coordinación en adultos de entre 59 y 90 años. Otros trabajos sobre programas de Taekwondo dirigidos a personas mayores también han observado mejoras relacionadas con la condición física, la función cognitiva y el bienestar social.

Tai Chi / Sport.es

Tai Chi: una opción especialmente interesante

Entre las distintas posibilidades, el Tai Chi puede ser una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan un ejercicio de bajo impacto. Sus movimientos lentos y controlados permiten trabajar el equilibrio, la movilidad y la flexibilidad sin someter al cuerpo a grandes esfuerzos.

Y esto tiene una relevancia especial a partir de cierta edad. Una caída puede parecer un simple tropiezo, pero en una persona mayor puede terminar provocando lesiones y una pérdida importante de autonomía. Trabajar el equilibrio de forma regular ayuda a reducir ese riesgo.

También cuenta el componente social. Ir a una clase, conocer gente, aprender una rutina nueva y compartir un rato con otras personas puede convertirse en una pequeña motivación semanal.

Eso sí, no existe un ejercicio perfecto para todo el mundo. Si tienes más de 65 años y quieres empezar, lo recomendable es adaptar la actividad a tu estado físico y comenzar poco a poco, especialmente si tienes alguna lesión, enfermedad o limitación de movilidad.