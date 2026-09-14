OUTDOOR
Los mayores de 65 años deberían hacer este ejercicio y no es caminar: mejora el equilibrio y evita las caídas
Si tienes más de 65 años, este ejercicio puede ser mejor que caminar para cuidar tu salud
Cumplir 65 años no significa que haya llegado el momento de bajar el ritmo. Todo lo contrario. Mantenerse activo puede marcar una diferencia enorme cuando empiezan a aparecer algunos de los cambios propios de la edad: menos fuerza, pérdida de masa muscular, menor densidad ósea o problemas de equilibrio.
Pero, ¿qué ejercicio conviene elegir? Caminar es una opción fantástica y el entrenamiento de fuerza también tiene muchos beneficios. Aun así, hay una actividad que quizá no sea la primera que se nos viene a la cabeza y que puede reunir varias de estas ventajas en una sola disciplina: las artes marciales adaptadas a personas mayores.
El ejercicio que recomiendan para mayores de 65 años
Que nadie piense en combates, golpes o películas de acción. Cuando se habla de artes marciales para personas mayores, la idea es muy distinta. Disciplinas como el Tai Chi, el Aikido o determinadas modalidades de karate pueden adaptarse a las capacidades de cada persona y trabajar aspectos tan importantes como el equilibrio, la coordinación, la movilidad y la concentración.
Y ahí está una de sus grandes bazas. No basta con mover los brazos o las piernas: hay que prestar atención a la postura, controlar cada movimiento y mantener la estabilidad.
Una investigación citada por Psychology Today encontró que cinco semanas de entrenamiento personalizado de karate mejoraron el equilibrio, la fuerza y la coordinación en adultos de entre 59 y 90 años. Otros trabajos sobre programas de Taekwondo dirigidos a personas mayores también han observado mejoras relacionadas con la condición física, la función cognitiva y el bienestar social.
Tai Chi: una opción especialmente interesante
Entre las distintas posibilidades, el Tai Chi puede ser una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan un ejercicio de bajo impacto. Sus movimientos lentos y controlados permiten trabajar el equilibrio, la movilidad y la flexibilidad sin someter al cuerpo a grandes esfuerzos.
Y esto tiene una relevancia especial a partir de cierta edad. Una caída puede parecer un simple tropiezo, pero en una persona mayor puede terminar provocando lesiones y una pérdida importante de autonomía. Trabajar el equilibrio de forma regular ayuda a reducir ese riesgo.
También cuenta el componente social. Ir a una clase, conocer gente, aprender una rutina nueva y compartir un rato con otras personas puede convertirse en una pequeña motivación semanal.
Eso sí, no existe un ejercicio perfecto para todo el mundo. Si tienes más de 65 años y quieres empezar, lo recomendable es adaptar la actividad a tu estado físico y comenzar poco a poco, especialmente si tienes alguna lesión, enfermedad o limitación de movilidad.
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