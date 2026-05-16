BIENESTAR
Para mayores de 60 años: estas 5 posturas de yoga ayudan a mejorar equilibrio, movilidad y descanso
Si quieres sentirte mejor, sigue estos ejercicios de yoga y tu día a día cambiará para bien
Si has cumplido los 60 años y buscas un ejercicio suave, seguro y fácil de practicar, el yoga restaurativo puede ser justo lo que necesitas. Y es que sus beneficios se pueden encontrar tanto en el cuerpo como la mente.
El yoga restaurativo tiene muchos beneficios para ti
La diferencia del yoga restaurativo respecto a otros ejercicios de yoga es que en este caso se enfatizan posturas suaves acompañadas de largas pausas, además del uso de complementos como cojines o mantas que sirvan como un soporte.
El objetivo del yoga restaurativo no es el esfuerzo físico intenso, sino liberar tensión, mejorar la movilidad y favorecer la relajación. Precisamente por eso se ha convertido en una práctica muy recomendada sobre todo para personas de edad más avanzada.
El yoga restaurativo ayuda a mejorar el equilibrio y la estabilidad, reduce el riesgo de caídas, aumenta la flexibilidad, alivia dolores articulares y musculares, mejora el descanso y también reduce el estrés y la ansiedad de la persona.
De hecho, la instructora de yoga Lucía Mera cree que es necesario que cale el mensaje de "el yoga no duele", y que incluso se pueden adaptar ejercicios desde la comodidad de una silla para conseguir beneficios físicos y emocionales.
Con todo esto, las cinco posturas de yoga de relajación más recomendables para los más mayores son las siguientes:
- El perro boca abajo adaptado
- La media paloma con soporte
- El Supta Baddha Konasana
- La savasana con cojines
- La balasana o postura del niño con apoyo
La clave en todas estas posturas es que buscan trabajar aspectos como la movilidad, la respiración y la relajación sin generar un impacto agresivo sobre el cuerpo de la persona. Gracias a ello potencia los beneficios sin peligro de lesión.
Estas posturas son perfectas para aquellas personas con poca experiencia en el yoga y que quieren hacer ejercicio en la comodidad de su casa. Y esa es precisamente una de las grandes ventajas del yoga restaurativo: no necesitas conocimiento previo ni una gran condición física para empezar a notar sus beneficios.
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