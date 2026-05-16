Para mayores de 60 años: estas 5 posturas de yoga ayudan a mejorar equilibrio, movilidad y descanso

Si has cumplido los 60 años y buscas un ejercicio suave, seguro y fácil de practicar, el yoga restaurativo puede ser justo lo que necesitas. Y es que sus beneficios se pueden encontrar tanto en el cuerpo como la mente.

El yoga restaurativo tiene muchos beneficios para ti

La diferencia del yoga restaurativo respecto a otros ejercicios de yoga es que en este caso se enfatizan posturas suaves acompañadas de largas pausas, además del uso de complementos como cojines o mantas que sirvan como un soporte.

El objetivo del yoga restaurativo no es el esfuerzo físico intenso, sino liberar tensión, mejorar la movilidad y favorecer la relajación. Precisamente por eso se ha convertido en una práctica muy recomendada sobre todo para personas de edad más avanzada.

El yoga restaurativo ayuda a mejorar el equilibrio y la estabilidad, reduce el riesgo de caídas, aumenta la flexibilidad, alivia dolores articulares y musculares, mejora el descanso y también reduce el estrés y la ansiedad de la persona.

Hacer yoga reduce el dolor y la rigidez articular de la artrosis. / Freepik.

De hecho, la instructora de yoga Lucía Mera cree que es necesario que cale el mensaje de "el yoga no duele", y que incluso se pueden adaptar ejercicios desde la comodidad de una silla para conseguir beneficios físicos y emocionales.

Con todo esto, las cinco posturas de yoga de relajación más recomendables para los más mayores son las siguientes:

El perro boca abajo adaptado

La media paloma con soporte

El Supta Baddha Konasana

La savasana con cojines

La balasana o postura del niño con apoyo

La clave en todas estas posturas es que buscan trabajar aspectos como la movilidad, la respiración y la relajación sin generar un impacto agresivo sobre el cuerpo de la persona. Gracias a ello potencia los beneficios sin peligro de lesión.

Estas posturas son perfectas para aquellas personas con poca experiencia en el yoga y que quieren hacer ejercicio en la comodidad de su casa. Y esa es precisamente una de las grandes ventajas del yoga restaurativo: no necesitas conocimiento previo ni una gran condición física para empezar a notar sus beneficios.