El mayor ultratrail del mundo da un paso adelante: así trabaja el UTMB para ser el evento de trail más responsable del planeta

UTMB Mont-Blanc no solo es la gran cita del ultra trail planetario. La prueba, que este año se celebra del 24 al 30 de agosto, se ha convertido en un modelo de cómo un evento deportivo de escala global puede mirar de frente a sus responsabilidades y actuar en consecuencia.

El informe RSE 2025, recién publicado, lo demuestra con datos. 11.000 corredores de más de 100 nacionalidades, 2.600 voluntarios, 18 municipios implicados y 45 millones de euros de impacto económico directo en las tres regiones alpinas que atraviesa el recorrido.

En materia de residuos, los avances son notables. Entre 2024 y 2025, los residuos generados en Chamonix se redujeron un 14,6%, con caídas del 37,5% en basura doméstica y del 31% en biorresiduos. Con solo 129 gramos de residuos por persona durante el evento, el UTMB se sitúa muy por debajo de la media de cualquier gran evento de masas.

Reducir la huella de carbono

Consciente de que el 86% de su huella de carbono proviene de los desplazamientos de participantes y acompañantes, el UTMB no mira hacia otro lado: lo mide, lo publica y actúa. Para la edición de este año los corredores que hayan elegido transportes de bajo impacto carbono tienen un 30% más de probabilidades en el sorteo de acceso a las pruebas principales.

La contribución voluntaria al carbono, a la que ya se sumó el 21% de los participantes en 2025, pasará a ser obligatoria para corredores, medios, expositores y la propia organización. El objetivo es claro: reducir un 20% la huella de carbono antes de 2030.

Tom Evans, campeón de la UTMB 2025 / IRUNFAR

En el terreno económico, un total de 445.000 euros fueron distribuidos en 2025 entre 20 asociaciones locales en Francia, Italia y Suiza, desde bancos de alimentos hasta proyectos de acceso a la montaña para personas con discapacidad.

La política de inclusión para atletas adaptativos (37 para atletas participaron en 2025) se refuerza con un programa de mentoring que empareja a cada corredor con discapacidad con un atleta de élite voluntario.

La participación femenina sube año a año y alcanza ya el 24%, con igualdad de prize money desde 2018 y medidas logísticas específicas en todos los avituallamientos.

Y los senderos, que son al fin y al cabo la razón de todo esto, también reciben atención permanente. Más de diez años de chantiers de rehabilitación en Francia, Italia y Suiza, con más de 50 personas movilizadas durante seis días solo en 2025, mantienen en buen estado los caminos que generación tras generación han conectado los valles alpinos.