Matthis Granet bate el récord mundial de desnivel positivo en 48 horas: 24.759 metros en los Alpes, el equivalente a tres veces el Everest

Matthis Granet salió a correr cerca de su casa el pasado 22 de mayo a las 16:13 horas. Cuarenta y ocho horas después, el atleta francés de 28 años había acumulado 24.759 metros de desnivel positivo, pulverizando el récord mundial de la especialidad que hasta ahora ostentaba Paul Henri Romestin con 24.052 metros desde marzo de 2022. La diferencia entre ambas marcas es de más de 700 metros. Una distancia que, en otro contexto, parecería pequeña. En este, es enorme.

El escenario elegido no fue un circuito de montaña de alta exigencia ni un entorno espectacular diseñado para el récord. Granet, atleta de la marca Mount to Coast, completó el desafío en una ruta local a tres kilómetros de su domicilio en los Alpes franceses, con un diseño sencillo: cada vuelta sumaba 69 metros de desnivel. Loop tras loop, hora tras hora, día y noche. La elección del recorrido no fue casual, sino parte de un mensaje claro sobre cómo puede entenderse el ultra running: como un deporte accesible, sostenible y arraigado en el territorio próximo.

El intento, sin embargo, estuvo lejos de ser una exhibición controlada. El calor extremo de la primera jornada le provocó severos problemas digestivos que pusieron en duda la viabilidad del récord desde las primeras horas. "La primera mitad del desafío no siguió mi plan y no estaba seguro de poder conseguirlo", reconoció el propio Granet tras concluir. Solo la mejora de las condiciones durante el segundo día y el apoyo constante de su equipo y de los corredores locales que se fueron sumando al esfuerzo le permitieron mantener el ritmo necesario. A lo largo de las 48 horas, durmió únicamente 45 minutos.

Lo que empezó como un proyecto personal se convirtió en algo difícil de anticipar: una movilización espontánea de la comunidad corredora local. Durante el día y también entrada la noche, aficionados y corredores de la zona se acercaron para acompañarle en las ascensiones o simplemente para animarle desde el margen del camino. Las imágenes del desafío recuerdan inevitablemente a una escena de película, con Granet avanzando acompañado de un grupo que rotaba pero que nunca desaparecía del todo.

Un récord con Mount to Coast

"Este récord no es mío; es un récord de todo el equipo", dijo Granet al terminar. Una declaración que, en su caso, no suena a fórmula de cortesía.

El desafío se organizó en apoyo de la Asociación Síndrome de Williams de Francia, dentro de una misión personal que el corredor lleva años construyendo: 40 objetivos de ultra resistencia en 20 años, con causas solidarias como hilo conductor. Tras completar el UTMB en memoria de su madre fallecida, Granet ha convertido el rendimiento extremo en una plataforma de visibilidad para fundaciones y asociaciones que difícilmente acceden a los medios de comunicación convencionales.

La marca está pendiente de ratificación oficial, aunque el intento siguió todos los protocolos establecidos para la homologación del récord mundial. Granet compite bajo el patrocinio de Mount to Coast, una marca de calzado especializada en ultra running que en los últimos años ha ido acumulando un catálogo de registros mundiales que incluye el récord femenino de seis días y el masculino de 48 horas en distancia.

24.759 metros de desnivel en 48 horas. Para ponerlo en perspectiva: el Everest desde el nivel del mar mide 8.849 metros. Granet subió el equivalente a casi tres veces esa cota. Desde su barrio. Con 45 minutos de sueño. Y con el estómago destrozado durante la primera mitad.