Matt Dustin, experto en ejercicio, revela cuándo deberías salir a caminar para dormir mejor o reducir el estrés

Caminar es uno de los hábitos más saludables que puedes incorporar a tu rutina. Pero, ¿sabías que dependiendo de la hora a la que lo hagas puedes conseguir unos resultados u otros? Eso es lo que explica el experto Matt Dustin.

Todos los beneficios que te dará caminar

El entrenador personal ha asegurado que no es lo mismo salir a pasear durante la mañana que hacerlo por la tarde. Por ejemplo, hacerlo nada más despertarse ayuda a mejorar el sueño y a activar el cuerpo desde primera hora.

Pero, si uno sale a caminar por la tarde, el efecto es muy diferente. En este caso, Dustin indica que el hecho de salir a caminar ayuda mucho a reducir los niveles de estrés y también aporta relajación mental tras el agobio de la jornada diaria.

Dicho esto, hay algo que el especialista valora por encima del impacto de las horas: la constancia. Y es que el entrenador explica que salir a pasear siempre a las mismas horas genera un automatismo en el cerebro.

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

Es decir, esto supone que estableciendo el hábito de pasear ya sea durante la mañana o por la tarde, poco a poco se irá convirtiendo en un hábito natural del cuerpo, ayudando ello a que sea más sencillo llevar a cabo la rutina.

Lógicamente, Matt Dustin señala que caminar tiene beneficios varios que no dependen de la hora a la que se lleve a cabo el paseo; aspectos como la salud cardiovascular, el estado de ánimo o los niveles de energía generales ganan mucho por ello.

Por lo tanto, lo que el entrenador personal transmite con todo esto es que no hay que pensar que el mero hecho de caminar va a proporcionar todos los beneficios que uno necesita en su día a día. Pero escoger el momento adecuado definitivamente ayudará a ello.

Y tú, ¿qué rutina sueles tener para caminar? Y si los paseos no han sido lo tuyo hasta el momento, nunca es tarde para cambiarlo. La clave no está en hacer mucho un solo día, sino en mantener hábitos saludables con el tiempo.