Matt Dustin, experto en ejercicio: "Caminar 60 minutos al día a una hora fija mejora el sueño por la noche y reduce el estrés acumulado"

Para muchos, salir caminar ya es parte del día. El método 6-6-6 tan solo propone darle estructura a esta rutina y por eso se ha convertido en la última tendencia fitness con recorrido sobre todo entre quienes buscan hábitos sencillos de mantener.

La fórmula no puede ser más simple: caminar una hora entera, empezando a las seis de la mañana o a las seis de la tarde, con seis minutos de calentamiento antes y otros seis de enfriamiento al terminar.

Matt Dustin, entrenador personal con más de 10 años de experiencia, defiende que el secreto no está en caminar en sí, sino en hacerlo siempre a la misma hora.

Según explica, los paseos matutinos ayudan a dormir mejor por la noche, mientras que los vespertinos sirven para descargar la tensión que vamos acumulando durante la jornada, ya sea por cuestiones laborales o familiares.

La técnica de caminar con las manos en los muslos en las subidas / IGOR QUIJANO

A nivel cardiovascular, los beneficios también son notables. Caminar a paso ligero o moderado fortalece el corazón, mejora la circulación y contribuye a mantener la tensión arterial en niveles saludables. Este es el motivo por el que tantos cardiólogos recomiendan caminar al menos una hora al día.

El método también puede echar una mano a quienes buscan perder peso. Una caminata de unos seis kilómetros, según se ha comprobado científicamente, quema entre 250 y 400 caolorías dependiendo del ritmo, una cifra que se nota especialmente si va acompañada de una dieta equilibrada.

Lo que distingue a esta rutina de otros ejercicios es su bajo impacto. Casi cualquier persona, sin importar edad o condición física, puede practicarla sin necesidad de forzar las articulaciones. Fortalece piernas, caderas y espalda y resulta fácil de encajar en el día a día.

De esta forma, el método 6-6-6- no es que invente algo nuevo, pero ordena algo que muchos ya sabíamos: caminar funciona, y funciona mejor cuando esto se convierte en constumbre.