Matt Dustin, experto en ejercicio: "Así es el 6-6-6, el nuevo método para caminar"

Caminar se ha consolidado como una de las prácticas deportivas más accesibles y recomendadas por los expertos en salud. Más allá de ser una actividad sencilla, sus beneficios abarcan desde la mejora cardiovascular hasta el bienestar emocional. Sin embargo, no basta con salir a pasear sin más: la forma en la que se realiza influye directamente en los resultados.

En este contexto, ha ganado popularidad el llamado método 6-6-6, una rutina que propone estructurar las caminatas para hacerlas más eficaces. Aunque existen varias versiones, la más extendida consiste en caminar durante 60 minutos al día, a una hora fija —preferiblemente a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde—, incorporando además 6 minutos de calentamiento al inicio y otros 6 de enfriamiento al finalizar.

Matt Dustin, especialista en deporte y entrenador personal, plantea alternativas dentro del mismo concepto, como realizar la actividad seis días a la semana o mantener un ritmo constante cercano a los 6 kilómetros por hora. En cualquier caso, el objetivo es claro: convertir el paseo en un hábito regular y planificado.

Según el experto, uno de los principales problemas de quienes caminan habitualmente es la falta de intensidad o constancia. Paseos cortos, a ritmo lento o sin una frecuencia definida suelen traducirse en beneficios limitados. Frente a ello, el método 6-6-6 introduce una rutina estable que facilita la adherencia y mejora el rendimiento.

Además, establecer un horario fijo puede tener efectos positivos en el organismo. Caminar por la mañana favorece la activación del cuerpo y la exposición a la luz natural, mientras que hacerlo por la tarde puede ayudar a reducir el estrés acumulado y mejorar la calidad del sueño.

Los beneficios de este enfoque son diversos. Entre ellos, destacan la mejora de la capacidad cardiovascular, el aumento del gasto calórico —que puede oscilar entre 250 y 400 calorías por sesión—, el incremento de la energía diaria y el impacto positivo sobre el estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas.

A todo ello se suma una ventaja clave: se trata de una actividad de bajo impacto, lo que la convierte en una opción adecuada para todas las edades, ya que protege las articulaciones y contribuye al fortalecimiento de piernas, caderas y espalda.