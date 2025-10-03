¿Qué material es obligatorio si corres la Salomon Ultra Pirineu 2025?

La Salomon Ultra Pirineu 2025 no solo es una de las pruebas más emblemáticas del calendario de trail running internacional, también es un reto logístico y de seguridad para los corredores. El material obligatorio, que cada participante debe portar en todo momento, es parte fundamental de la preparación. No se trata de un trámite burocrático, sino de un elemento vital para afrontar con garantías una carrera en alta montaña donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar de forma repentina.

La organización ha dejado claro que el listado definitivo de material se publicará el viernes 3 de octubre, en función de la última previsión meteorológica. En esta ocasión, el tiempo parece dar un respiro: en Bagà se esperan buenas temperaturas, entre 10ºC y 22ºC, y ausencia de lluvia tanto el viernes como el sábado, justo en los días clave de la competición. Solo el domingo podría aparecer alguna precipitación débil, lo que confirma un escenario bastante estable para los corredores. Aun así, se recuerda que en la montaña las previsiones no siempre son precisas y que los cambios repentinos son habituales, desde un calor sofocante hasta temperaturas bajo cero o tormentas eléctricas.

Por ello, cada corredor debe valorar si lleva equipamiento adicional, más allá del exigido oficialmente, en beneficio de su propia seguridad. El reglamento es claro: todos los participantes deberán superar controles de material que podrán estar distribuidos en diferentes puntos del recorrido. Quien no disponga del equipo obligatorio se expone a sanciones o incluso a la retirada del dorsal.

Entre los elementos comunes a todas las distancias se encuentran el vaso para avituallamientos (no habrá vasos desechables en los puntos de asistencia), un teléfono móvil cargado con roaming activado, un silbato, una manta térmica, calzado específico de trail, chaqueta cortavientos y reserva mínima de agua. En horario nocturno, además, será obligatorio portar frontal y pilas de recambio.

En la prueba reina de 100 kilómetros, las exigencias se incrementan: batería externa para el móvil, plato y cubiertos para el avituallamiento sólido y la aplicación LiveTrail con geolocalización activada son imprescindibles. En la maratón de 42 kilómetros se repiten muchas de estas condiciones, aunque algunos materiales pasan a ser solo recomendables. En la 21K y el Kilómetro Vertical, la lista es más reducida, pero igualmente se mantienen piezas básicas de seguridad como la chaqueta cortavientos, el buff o los guantes, cuya obligatoriedad dependerá de la meteorología.

La experiencia demuestra que, más allá de las listas oficiales, el corredor experimentado nunca subestima a la montaña. Bastones, gafas de sol, crema solar, electrolitos, reserva alimentaria o un pequeño botiquín figuran entre los elementos recomendados por la organización y adoptados de forma mayoritaria por quienes saben que la Ultra Pirineu no da segundas oportunidades. Cada decisión cuenta cuando se trata de recorrer los senderos del Cadí-Moixeró en condiciones extremas.

El material obligatorio no es, por tanto, un requisito administrativo. Es el escudo que protege al corredor en un entorno tan bello como hostil. En la Ultra Pirineu 2025, prepararse bien no es solo la clave para cruzar la meta: es la garantía de hacerlo de forma segura.