De la 'Masterclass' de baloncesto a las medallas en escalada: El día de Berni Álvarez en GRAVITEO

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana GRAVITEO, el festival de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, El Périodico y SPORT con la colaboración de la Generalitat de Catalunya. Este viernes se disputó la primera jornada con las primeras competiciones oficiales, como la final de la prueba de la Copa de Europa de escalada de velocidad y la final de la prueba del Campeonato de España de Skateboarding Street, en ambos casos en categoría masculina y femenina.

En ellas, estuvo presente Berni Álvarez, Conseller d'esports de la Generalitat, que más allá de estar presente en varias de las pruebas disputadas, dedicó un tiempo a los pequeños asistentes, con quien compartió un buen rato en las pistas de baloncesto 3x3. El Conseller demostró seguir teniendo buena mano e incluso se animó a jugar un partido con alguno de los participantes.

Montmeló (Barcelona). Bernardo Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya visita Graviteo, el festival de deportes urbanos organizado por El Periódico y SPORT, celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 17 de julio de 2026. Deportes. AUTOR: ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN / PIM

Tras ello, valoró de manera muy positiva la iniciativa de GRAVITEO, la cual consideró un éxito en una entrevista posterior en SPORT. “Para nosotros es una experiencia única, original que también nos sirve para calibrar lo que la gente espera de los eventos deportivos. Este es un evento que combina tantas cosas a nivel de competición oficial, de competición social, como lúdico, son elementos únicos y está muy bien que pase aquí en Catalunya, en un escenario como el Circuit que también es muy novedoso y estamos con muchas ganas de que sea un éxito”, afirmó Berni Álvarez.

Montmeló (Barcelona). Bernardo Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya visita Graviteo, el festival de deportes urbanos organizado por El Periódico y SPORT, celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 17 de julio de 2026. Deportes. AUTOR: ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN / PIM

El Conseller también fue protagonista en la entrega de medallas en la prueba de la Copa de Europa de velocidad. La cita atrajo a un gran número de aficionados hasta la pared situada en el centro de lo que habitualmente es el paddock de los campeonatos de MotoGP y Fórmula 1 y acabó con alegría para la española Carla Martínez.

Montmeló (Barcelona). Ambiente durante la competición de escalada de velocidad de la Copa de Europa, celebrada en el marco del festival GRAVITEO en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 16 de julio de 2026. Deportes. AUTOR: ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN / PIM

Junto a Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica, entregó las medallas para poner fin a una jornada que dio el pistoletazo de salida al festival, que acogerá durante todo el fin de semana la primera edición de GRAVITEO.