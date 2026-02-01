Marxa Beret: la gran fiesta del fondo sobre nieve fresca

Hay competiciones que son mucho más que eso. La Marxa Beret es una de ellas. Con 46 ediciones a sus espaldas y cerca de 900 participantes en este 2026, la cita nórdica más multitudinaria de España ha vuelto a escribir una página épica en el Pla de Beret. Lo ha hecho con esa mezcla de ingredientes que solo se da en este rincón de la Val d’Aran: nieve recién caída, esfuerzo colectivo y un ambiente que conjuga pasión popular con alto nivel competitivo.

El fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero dejó una Marxa marcada por la nieve. Y mucha. Las intensas precipitaciones de los días previos —hasta 2 metros acumulados en dos semanas— pusieron a prueba a la organización, que trabajó contrarreloj para dejar los recorridos a punto. “Los maquinistas y el equipo de Stadium estuvieron toda la noche y madrugada trabajando para pisar los nuevos 30 cm de nieve recién caída”, destacó Xavi Ubeira, director comercial de la estación.

El resultado fue doblemente positivo: trazados impecables y una jornada de domingo con nieve fresca, temperatura perfecta y esa luz invernal que solo aparece cuando la montaña brilla.

El dominio de la distancia reina

El domingo, la competición vivió su punto álgido con la prueba de 42 km en técnica clásica, puntuable para el circuito FIS de Larga Distancia y también para el Campeonato de España. Y ahí, entre zancadas pesadas sobre la nieve nueva y más de dos horas de esfuerzo, brillaron dos nombres propios: Martí Vigo e Irati Quadrat.

El aragonés Martí Vigo se impuso con un crono de 2:10:20. “Muy contento, ya que he estado entrenando en esta pista del Pla de Beret. Hemos pasado un día muy bonito y hemos disfrutado de una auténtica fiesta del esquí de fondo”, explicó. Su preparación con el Equipo Nacional le da ese plus necesario para mantenerse competitivo en pruebas de esta exigencia.

En categoría femenina, la navarra Irati Quadrat (IRRTZ-FNDI) no solo ganó la Marxa, también se coronó campeona de España con un tiempo de 2:29:29. Y lo hizo sufriendo: “Estoy muy contenta, ha sido una carrera muy dura, de hecho, de las más duras que he competido hasta ahora. Las copiosas nevadas y la meteorología hacían que no pudiéramos deslizar tanto y no he conseguido un grupo al que unirme para tener un buen ritmo, por lo que la soledad hace que sea incluso más complejo. Estoy contenta de llegar a meta, sufriendo hasta el final”.

La acompañaron en el podio absoluto Laura Orgué (+14:20) y Cynthia Martínez (+28:55). En la categoría masculina, el francés Christian Gostout fue segundo a 3:48 de Vigo y Lander Martín, también del IRRTZ-FNDI, tercero a 8:09, llevándose el título nacional. “La prueba ha sido muy dura desde el principio. Ha estado nevando esta noche y durante el día, y eso ha hecho que fuera más compleja. Más de 40 km ya son duros, pero si le añades la nueva nieve, se nota. El Trofeo Sprint Iberdrola disputado el sábado también se notaba en las piernas. He de decir que no estaba con las mejores sensaciones, pero a medida que pasaba la carrera iba a mejor. Estoy muy contento de ser campeón de España, no venía con mucha idea de eso, ya que estoy con los Equipos Nacionales, pero he acabado muy satisfecho”.

Una Marxa para todos los niveles

Si algo define a la Marxa Beret es su capacidad para sumar. Junto a los profesionales, cientos de aficionados de todas las edades y niveles hicieron suya la nieve del Pla. Desde los 5 km de la Mini Marxa —con casi 100 inscritos— hasta los 21 km (250 participantes) y 10 km (350), el evento se convirtió en una celebración colectiva del esquí de fondo.

Uno de los ejemplos fue la participación del presidente de la RFEDI, May Peus España, que completó los 10 km y expresó con entusiasmo: “Se ha vivido un ambiente de invierno total que ha hecho aún más grande esta fiesta del esquí de fondo, tanto en su ámbito popular como en el competitivo, ya que han sido Campeonatos de España de Larga Distancia. Animo a todo el mundo que le gusta el nórdico a que lo pruebe porque es una gran experiencia”.

La presencia de participantes de 10 nacionalidades refuerza además el papel internacional de la prueba, integrada por segundo año consecutivo en el circuito Ski Classics Challengers, y consolida a la Val d’Aran como un destino de referencia para el fondo en el sur de Europa.

Sprint explosivo como aperitivo

La jornada del sábado tuvo también su protagonismo con el Trofeo Sprint Iberdrola, una prueba corta de 1,4 km donde la intensidad manda. Más de 100 fondistas participaron en esta explosiva competición del calendario RFEDI, con victoria para Irati Quadrat y el vasco Peio Añarbe, que se impusieron con autoridad en una pista tan breve como exigente.

Más que una carrera, una vivencia compartida

La entrega de premios en el mismo Pla de Beret puso el broche final a una edición que refuerza a la Marxa Beret como una de las grandes citas del fondo en la Península. Más allá de los cronómetros, lo que queda es la vivencia: el silencio roto por el roce de las suelas, las miradas cómplices entre esquiadores, el esfuerzo invisible de quienes trabajan entre la nieve para que todo funcione, el calor humano en medio del paisaje blanco.

Con más de cuatro décadas de historia, la Marxa Beret sigue siendo mucho más que una carrera. Es una fiesta del esquí de fondo abierta a profesionales, aficionados, familias y grupos de amigos. Una celebración de la montaña, del deporte y del invierno en su estado más puro.