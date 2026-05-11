Martyn Ford, culturista y 'el hombre más aterrador del planeta': "Mi dieta no es ciencia espacial"

Con casi dos metros de altura y un físico que parece sacado de una película de superhéroes, Martyn Ford convirtió su cuerpo en su carta de presentación. El actor y culturista, que ahora interpreta a Goliat en la serie 'House of David', lleva años sorprendiendo por un tamaño difícil de ignorar.

Y claro, la pregunta aparece sola: ¿qué tiene que comer alguien así para mantener más de 100 kilos de músculo?

Así es la dieta de Martyn Ford

En la serie 'House of David', el actor y culturista Martyn Ford se mete en la piel de Goliat, el gigante bíblico que termina derrotado por David con una simple piedra lanzada con una honda. Pero detrás de ese físico monstruoso hay una rutina que impresiona casi tanto como el propio personaje.

Para dar vida a Goliat, Ford ha tenido que llevar su alimentación al extremo, llegando a consumir cerca de 10.000 calorías al día. Y lo más llamativo es que no basa su dieta en comida basura ni ultraprocesados.

Todo lo contrario: apuesta por alimentos reales, cargados de proteínas, carbohidratos complejos y micronutrientes para mantener semejante tamaño y rendimiento físico.

Un plato de comida sana / SPORT

"La comida y la nutrición para mí son súper importantes", explica el actor. "Si quieres ganar masa muscular de verdad, tienes que comer muchísimo, pero bien. Las calorías vacías pueden hacerte subir de peso, sí, pero también destrozan tus niveles de energía".

Una filosofía con la que deja claro que, incluso para parecer un gigante de película, la clave sigue estando en cuidar lo que comes.