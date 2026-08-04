Martha Stewart (84 años): "Desayuno fuerte solo una vez por semana, cuando tengo amigos o familia en casa. Mi rutina cambia completamente entre semana"

A sus 84 años, Martha Stewart continúa demostrando que mantenerse activo y cuidar la alimentación pueden formar parte de una rutina diaria sin renunciar a disfrutar de la comida. La empresaria estadounidense, considerada desde hace décadas una de las grandes referentes del estilo de vida saludable, sigue compaginando sus proyectos profesionales con una intensa actividad física y una filosofía alimentaria basada en el equilibrio más que en las restricciones.

Lejos de seguir dietas extremas, Stewart asegura que distingue claramente entre la alimentación cotidiana y los momentos de celebración. Esa diferencia se aprecia especialmente en el desayuno, una de las comidas sobre las que más ha hablado en distintas entrevistas y publicaciones. Para ella, no todos los días deben empezar igual, y el contexto también influye en lo que decide poner sobre la mesa.

Martha Stewart a los 84 años. / Getty Images

"Me encanta un buen desayuno. No todos los días, porque ciertamente no necesito carbohidratos, grasas y azúcar con demasiada frecuencia, pero sí una vez por semana, cuando tengo amigos o familiares en casa para un delicioso festín antes de un paseo a caballo o después de una caminata enérgica", explica la empresaria.

Esos desayunos especiales incluyen platos mucho más contundentes de lo habitual. Huevos escalfados, frittatas, galletas de suero de leche, bollitos tradicionales o incluso croissants de una de sus panaderías favoritas de Nueva York forman parte de esos encuentros que reserva para ocasiones concretas. Según Stewart, el objetivo no es eliminar determinados alimentos de la dieta, sino disfrutarlos cuando realmente tienen sentido.

Su rutina cambia completamente entre semana. En los días habituales apuesta por un desayuno mucho más ligero y nutritivo, centrado en alimentos frescos y poco procesados. Su primera comida suele estar compuesta por un zumo verde elaborado con espinacas, apio, perejil, pepino, jengibre y media naranja con piel, acompañado de un capuchino con leche entera, un yogur casero, germen de trigo y un huevo.

Martha Stewart osa para 'Sports Illustrated' con 81 años, en bañador. / Sports Illustrated

La empresaria destaca además el origen de muchos de esos ingredientes, cultivados en su propia finca. "Es muy importante que se cultiven en mi propia tierra orgánica, y el resultado es un jugo delicioso", afirma al explicar una rutina que mantiene desde hace años y que considera una parte esencial de su estilo de vida.

Para Stewart, la alimentación va de la mano del ejercicio físico. Antes de permitirse un desayuno más abundante suele haber realizado alguna actividad deportiva, una costumbre que repite prácticamente todos los días. Su jornada comienza muy temprano, entre las cuatro y las cuatro y media de la mañana, momento en el que inicia una rutina que combina pilates, caminatas y entrenamiento de fuerza.

El gimnasio también forma parte de su día a día. Allí realiza sesiones de aproximadamente 45 minutos con pesas y máquinas, enfocadas en mantener la fuerza y la movilidad. A ello se suma el trabajo que realiza en su finca de más de 60 hectáreas, donde dedica buena parte de su tiempo al cuidado de la huerta y los jardines.

La propia Stewart considera que esa actividad cotidiana supone un ejercicio adicional. "Ir de un lado a otro de la granja y asegurarse de que el jardín está cuidado ya es mucho ejercicio", comenta, dejando claro que mantenerse activo no depende únicamente de acudir al gimnasio, sino también de incorporar movimiento a las tareas diarias.

Martha Stewart / Gtres

Diversos especialistas coinciden en que realizar ejercicio antes de una comida más calórica puede favorecer un mejor aprovechamiento de la energía, ya que la musculatura activa utiliza con mayor eficiencia los hidratos de carbono. Aunque cada organismo responde de forma diferente, esta combinación entre actividad física y una alimentación equilibrada es una de las bases de la rutina que Stewart mantiene desde hace años.

A sus 84 años, la empresaria continúa defendiendo una filosofía sencilla que consiste en comer bien la mayor parte del tiempo, reservar los caprichos para momentos concretos y mantenerse físicamente activa todos los días. Una forma de entender el bienestar que, lejos de apoyarse en restricciones constantes, apuesta por el equilibrio y la constancia como claves para conservar la salud con el paso del tiempo.