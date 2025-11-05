Marta Sánchez: "Hay veces que tu cuerpo te dice que pares y tienes que encontrar fuerzas"

Marta Sánchez (Osona, 1995) es la pura definición de resiliencia. Superación, adaptación a la adversidad, mentalidad inquebrantable... no por nada su carrera deportiva se ha enfocado al mundo del IRONMAN, una de las pruebas más exigentes que cualquier ser humano puede enfrentar. Y como en sus carreras, esas que ponen a prueba mucho más que su capacidad física, Marta también debe hacer frente a momentos complicados fuera de la competición. Su última lesión en el fémur, que la tendrá apartada de las pruebas hasta 2026, es una buena muestra de ello.

A pesar de todo, a las puertas de un Mundial 70.3 en Marbella que irremediablemente se perderá, la triatleta bien puede darse con un canto en los dientes. Su 2025 ha sido de matrícula, uno que ha confirmado a Marta como la mejor triatleta española de media y larga distancia del panorama. Y la catalana no malgastará ese tiempo de pausa en busca de una progresión sin techo con un objetivo en mente: conseguir en un futuro aquello que hoy parece imposible. SPORT tiene la oportunidad de hablar con la triatleta para valorar su temporada y su estilo de vida como deportista de alto nivel.

Pregunta: ¿Cómo te encuentras ahora mismo?

Bueno, un poco preocupada por una lesión que vengo arrastrando de hace unas semanas, pero la verdad es que con mente y actitud positiva para lo que viene.

Te viste obligada a abandonar en el Mundial de Kona. ¿Hubo un momento de inflexión físico o mental que te hizo decir “hasta aquí”?

Sí, al final un IRONMAN es una carrera muy larga. Y tenía la esperanza de terminar hasta llegar a la prueba, hice todo lo que estaba en mis manos. La maratón la empecé con esperanzas, porque no aparecieron las molestias, pero al final es una carrera muy larga, llevas ya muchas horas, mucha fatiga... y al final el cuerpo dijo basta. Uno también tiene que escucharse y pensar a largo plazo, porque la salud es lo primero.

¿Qué lecciones te llevas de esa experiencia para futuras mundiales o competiciones bajo condiciones extremas?

Me llevo más cosas positivas que negativas, porque al final los deportistas sabemos que las lesiones forman parte de nuestra trayectoria. Pero me vi peleando con las mejores del mundo, estaba en un Mundial, en ese momento en posiciones de estar peleando incluso por un Top-5... así que la verdad que las valoraciones son positivas. Sé que las lesiones pasarán, pero me vi ahí en posiciones, así que simplemente con ganas de recuperarme y el año que viene volver a intentarlo.

Marta Sánchez, triatleta española / WALDEN | Pablo Expósito

A pesar de eso, mentalmente debe ser complicado gestionar no poder terminar una de las carreras más importantes del año...

Es duro, pero lo dicho, hay que estar preparado para ello. No somos inmunes, así que simplemente te preparas para que cuando llegue el momento puedas focalizarte en el próximo objetivo. Lo próximo es recuperarse y aprender de los errores.

También te quedas con haber estado compitiendo con atletas que antes veías lejos… ¿Te esperabas verte ahí entre las primeras, o ha sido también una sorpresa agradable?

La verdad es que sí. El año pasado hice sexta en el Mundial, pero Kona era totalmente diferente a Niza, tanto las condiciones de la isla como el nivel. Haberme visto allí, la verdad que es más que alegría, a pesar de la lesión, me da esperanzas y ganas del año que viene seguir entrenando para incluso si puedo llegar mejor, volver a estar de nuevo en la pelea.

Sentía que mi motor era más diesel que gasolina Marta Sánchez

¿Cómo ha sido para ti la transición del triatlón olímpico al mundo IRONMAN?

Creo que desde que empecé en este deporte hace 12 años, mi visión era terminar en más lo que es la media y larga distancia. Sentía que mi motor era más diesel que gasolina. También me ayudó en etapas más de sub-23 y de junior aprender y esforzarme a ir más rápido, eso me ha servido para a día de hoy ser más sólida y competitiva en este tipo de distancia. A decir verdad, aunque se hable de larga distancia, los ritmos cada vez son más similares a lo que años atrás era más bien corta distancia.

Aspectos como empezar en el mundo de la sincronizada es algo que también has conseguido aplicar en las pruebas...

Yo creo que la sincronizada parte de una base que me dio a nivel de capacidad pulmonar y de mucha resistencia. Yo creo que lo más importante es la capacidad mental, que en los momentos más duros, en los que el cuerpo te dice que no puedes seguir, encontrar las fuerzas de donde seas. Y si ya no es por ti, en ese momento era por las compañeras de equipo, o en este momento por mi pareja, por mi entrenador, por toda la gente que el día a día apoya. Así que hay veces que cuando tu cuerpo dice que te pares, tienes que encontrar fuerzas. Y si no lo haces por ti, lo haces por los demás.

Hay veces que cuando tu cuerpo dice que te pares, tienes que encontrar fuerzas. Y si no lo haces por ti, lo haces por los demás Marta Sánchez

Tu pareja también es una parte muy importante en todo esto, una persona que vive mucho tu mundo.

Yo digo que somos un tándem inseparable. Si he llegado a donde estoy es gracias a él y la verdad es que creo que somos unos privilegiados de poder estar viviendo esta experiencia. El uno por el otro intentamos hacerlo lo mejor que podemos, aprender de los errores que vamos haciendo... pero la verdad es que somos bastante autodidactas y eso también es emocionante, poder ir encontrando nuestro camino e ir aprendiendo juntos.

En este sentido, ¿cómo estructuras tu entrenamiento para equilibrar los tres segmentos, especialmente la bici y carrera, sabiendo que la natación es una fortaleza tuya?

Es complicado, pero por suerte me he terminado rodeando de un equipo en el que confío muchísimo. Así que simplemente por las mañanas, como cualquier trabajo, abro la agenda, veo lo que hay y cumplo con los entrenamientos. Y la verdad que cada vez delego más y confío en el equipo, simplemente me centro en cumplir lo que me mandan en el programa y con ello hay un feedback. Estamos constantemente hablando y mejorando, pero la idea yo creo que sobre todo es confiar en la gente con la que te rodeas.

Marta Sánchez, triatleta española / WALDEN | Pablo Expósito

Entrenas regularmente en Kenia. Eso te aportará muchas cosas en lo deportivo, pero entiendo que fuera de las pruebas también te brinda algo en lo personal.

Totalmente. En Kenia encontramos la combinación perfecta; ahí estamos a 2.400 metros de altitud, así que obtenemos los beneficios de la altura. Además es un clima muy estable, allí solemos ir sobre todo a principios de año, que en Europa si vas a buscar esa altitud normalmente las condiciones es que está todo nevado, no puedes entrenar y tienes que hacer todo más a nivel indoor. Fuimos quizá con ese objetivo más de rendimiento, pero nos llevamos una experiencia más, no sabría cómo explicarlo, pero de apreciar lo que tenemos. Y al final creo que somos privilegiados de poder elegir que el deporte sea nuestra profesión, y allí la verdad que es complicado tener oportunidades.

Creo que eso hace que valores más lo que tienes en casa y la forma en la que tienen de ver el deporte te contagia. Ese esfuerzo de no fallar ningún día, de ser un superviviente; allí sobrevive el más fuerte, y eso a veces te hace quitarte las tonterías. Y si tienes claro lo que quieres, ir a por ello sin ningún tipo de remordimiento, como dicen.

Es imposible no impregnarte de parte de su cultura...

Exactamente, vas allí, los ves corriendo, y cada día es como una competición, porque no sabes en qué momento puede haber allí un ojeador que te dé la oportunidad para poder ser profesional y ayudar a tu familia. Son oportunidades que las experimentas al máximo, y aquí parece que todos lo tenemos mucho más fácil y que no aprovechamos todas esas oportunidades, que hay muchísima gente que mataría por tenerlas. Te hace valorar lo que tienes.

Marta Sánchez, triatleta española / WALDEN | Pablo Expósito

¿Cuál ha sido hasta ahora el momento más feliz de tu carrera?

Es complicada esta pregunta, porque han sido muchos momentos. Pero te diría que mi primera victoria como profesional en el IRONMAN de Sudáfrica; creo que allí fue el momento que me dio las fuerzas y las ganas para decir que creo que valgo para esto y quiero intentarlo, de apostar todo para intentar ser profesional de este deporte y ver hasta dónde llegamos.

¿Qué papel juega la nutrición e hidratación en tus competiciones largas? ¿Algún error o aprendizaje que quisieras compartir?

Es muy importante, creo que a día de hoy es una de las claves del éxito. Se está viendo que a nivel de entrenamiento, hay toda una bibliografía y se conoce muchísimo. Pero es algo bastante nuevo; lo primero es rodearte de un profesional, porque sabemos que a día de hoy hay muchísima información en las redes y hay que saber clasificarla. Lo primero es asesorarte, y después un poco ensayo-error y no esperar al día de la competición para cambiar. Porque eso lo veo muchísimo, que el día de la competición se prueban cosas nuevas y hay que ir con los deberes hechos y en casa realmente ver, practicar y conocerse a uno mismo.

La verdad es que el último año y medio ha sido una progresión muy rápida, pero lo dicho, cada año vamos aprendiendo y el objetivo es poder ser un referente Marta Sánchez

Superado el Mundial, ¿qué objetivos concretos te marcas para estos meses que vienen? ¿Hay distancias, carreras o retos que aún no has hecho y te llaman?

Me gustaría sobre todo consolidarme a nivel mundial. La verdad es que el último año y medio ha sido una progresión muy rápida, pero lo dicho, cada año vamos aprendiendo y el objetivo es poder ser un referente. A nivel mundial, también en España, para que más mujeres se animen a practicar este deporte y no solo a practicarlo, sino ser profesional y poder intentar vivir de ello, y animar a todo el mundo a romper barreras, a romper límites. Y que si tienen sueños, como mínimo que no se queden con las ganas de haberlo intentado.

Supongo que a lo largo de tu vida, entrenamientos, tienes muchos momentos en los que o no te apetece entrenar, o tienes un bajón emocional, ¿cómo consigues gestionarlo? Porque al final la constancia en tu mundo es algo imprescindible.

Es la clave.

Nunca fui la más talentosa, pero sí la más constante y paciente, y al final yo creo que con constancia y paciencia las cosas van llegando Marta Sánchez

¿Cómo consigues tener la cabeza fría de saber que hay algo en un futuro esperándome para recompensarme?

Nunca fui la más talentosa, pero sí la más constante y paciente, y al final yo creo que con constancia y paciencia las cosas van llegando. No sabes cuándo van a llegar, si van a llegar esta temporada o la siguiente, pero yo creo que la clave es persistir, y si realmente te gusta, si has hecho la faena bien, tarde o temprano va a llegar.

¿Qué has aprendido del IRONMAN que puedas aplicar a tu vida?

A resolver problemas de una forma más eficiente y eficaz. Al final del Ironman, si te planteas en la línea de salida y te dicen que tienes que nadar 3.800 metros, 180 kilómetros de bici y hacer una maratón... se trata de lo que ves como un gran reto, un gran problema, dividirlo e ir atacando poco a poco para poder avanzar. Yo creo que eso se traduce en la vida real, cuando ves un problema que crees que te abruma mucho y decir por dónde empiezo, saber qué es lo que puedo hacer e ir resolviendo poco a poco las diferentes pantallas que te vas encontrando.