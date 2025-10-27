Marta Sánchez detalla su experiencia entrenando en Kenia a 2.400 metros de altitud: "Allí sobrevive el más fuerte y eso te quita las tonterías"

Marta Sánchez no negocia esfuerzos cuando quiere lograr su objetivo. Es su forma de ser, una basada en el sacrificio por aquello que se quiere conseguir sin poner excusas de ningún tipo. Y es que si Marta ha llegado donde está ahora mismo ha sido por mérito propio. Suyo y también de quienes le rodean.

La triatleta española es una de las sensaciones mundiales del mundo IRONMAN. Su progresión ha sido meteórica hasta consolidarse como una de las principales potencias de su disciplina. A pesar de todo, Marta Sánchez se vio obligada a abandonar recientemente el Mundial de Kona por lesión cuando peleaba por estar entre las cinco mejoras del mundo. Las durísimas condiciones climáticas, sumado a unas molestias que arrastraba desde hacía semanas, hicieron que la catalana tuviese que echar el freno de mano para recuperarse de sus dolencias.

Un entrenamiento a 2.400 metros de altitud

Para conseguir sus objetivos, Marta Sánchez sigue un estricto entrenamiento solo apto para unos elegidos: "Por las mañanas, como cualquier trabajo, abro la agenda, veo lo que hay y cumplo con los entrenamientos", explica la triatleta en el 'Media Day' celebrado en las oficinas de IRONMAN en Barcelona. "Y la verdad que cada vez delego más y confío en el equipo, simplemente me centro en cumplir lo que me mandan en el programa y con ello hay un feedback. Estamos constantemente hablando y mejorando, pero la idea yo creo que sobre todo es confiar en la gente con la que te rodeas".

Marta Sánchez, triatleta española / WALDEN | Pablo Expósito

Uno de los secretos de Marta es su entrenamiento en Kenia. La triatleta de Osona encuentra en el país africano las condiciones perfectas para preparar no solo su cuerpo para las condiciones extremas de las pruebas que afronta, sino también para pulir su mente: "En Kenia encontramos la combinación perfecta; ahí estamos a 2.400 metros de altitud, así que obtenemos los beneficios de la altura", reconoce. "Además es un clima muy estable, allí solemos ir sobre todo a principios de año, que en Europa si vas a buscar esa altitud normalmente las condiciones es que está todo nevado, no puedes entrenar y tienes que hacer todo más a nivel indoor", detalla.

"Fuimos quizá con ese objetivo más de rendimiento, pero nos llevamos una experiencia más, no sabría cómo explicarlo, pero de apreciar lo que tenemos. Y al final creo que somos privilegiados de poder elegir que el deporte sea nuestra profesión, y allí la verdad que es complicado tener oportunidades", explica Marta. Y sobre sus aprendizajes: "Creo que eso hace que valores más lo que tienes en casa y la forma en la que tienen de ver el deporte te contagia. Ese esfuerzo de no fallar ningún día, de ser un superviviente; allí sobrevive el más fuerte, y eso a veces te hace quitarte las tonterías. Y si tienes claro lo que quieres, ir a por ello sin ningún tipo de remordimiento, como dicen", reconoce.

La triatleta detalla: "Vas allí, los ves corriendo, y cada día es como una competición, porque no sabes en qué momento puede haber allí un ojeador que te dé la oportunidad para poder ser profesional y ayudar a tu familia. Son oportunidades que las experimentas al máximo, y aquí parece que todos lo tenemos mucho más fácil y que no aprovechamos todas esas oportunidades, que hay muchísima gente que mataría por tenerlas. Te hace valorar lo que tienes", finaliza.

Marta Sánchez, triatleta española / WALDEN | Pablo Expósito

La siguiente meta para Marta Sánchez es el Mundial 70.3, que se disputará en Marbella. La ciudad andaluza acogerá por primera vez en España un Mundial con carreras femeninas el sábado 8 y masculinas el domingo 9 de noviembre y un impacto económico estimado de 60 millones de euros.

El circuito está pensado para enseñar, en 113 kilómetros, la personalidad deportiva y paisajística de la Costa del Sol, una carrera donde Marta Sánchez espera poder estar a su máximo nivel y poder pelear por estar de vuelta entre las mejores del mundo.