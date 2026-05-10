Marta Sánchez tiene claro qué la mantiene en forma a los 60: "Cuando cojo peso me enfado conmigo misma"

A estas alturas ya nadie duda de que mantenerse activo es una de las mejores fórmulas para llegar bien a ciertas edades. Y aunque hacer ejercicio siempre suma, lo cierto es que después de los 50 se convierte en un hábito todavía más importante, especialmente en el caso de muchas mujeres.

La razón tiene mucho que ver con los cambios que trae la menopausia. Más allá de los sofocos o las alteraciones del estado de ánimo, esta etapa también suele venir acompañada de un metabolismo más lento, pérdida de masa muscular y una mayor facilidad para acumular grasa en la zona abdominal.

Marta Sánchez revela su motivo para mantenerse con 60 años

Por eso cada vez son más las mujeres que deciden cambiar su rutina y poner el foco en cuidarse mejor, encontrando en el deporte uno de sus grandes aliados para sentirse fuertes, ágiles y con más energía en el día a día.

Marta Sánchez recientemente cumplió los 60 y, sin embargo, mantiene una figura que sigue sorprendiendo sobre los escenarios. La artista madrileña presume de unos brazos definidos, abdomen trabajado y piernas estilizadas que recuerdan a la energía y presencia con la que conquistó al público en sus primeros años de carrera.

Marta Sánchez / SPORT

Una imagen cuidada que continúa siendo parte de su sello personal cada vez que se sube a un escenario o aparece en un evento público.

“No quiero abandonarme y me cuido mucho”, explicaba la cantante con naturalidad durante un programa, donde también dejaba ver su lado más exigente consigo misma.

“Me pongo de mala leche cuando engordo. Me gusta comer bien y disfrutar de un buen champán, pero también me gusta estar en mi talla y en mi peso”, reconocía sin rodeos.

En ese equilibrio, detallaba su rutina: “Dos días a la semana hago pesas y cardio, y otro día entreno con mi entrenador personal. Me cuesta a veces, pero soy bastante disciplinada”.