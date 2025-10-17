Marta Sánchez, tras su abandono en el Mundial de IRONMAN: "Mi cuerpo dijo basta"

Marta Sánchez es alguien que nunca se rinde. No lo ha hecho nunca a lo largo de su carrera, y tampoco lo hará ahora tras tener que abandonar el Mundial de Kona por lesión. Las durísimas condiciones climáticas, sumado a unas molestias que arrastraba desde hacía semanas, hicieron que la catalana se viese obligada a retirarse cuando peleaba por estar entre las cinco primeras de la prueba. Fue un golpe duro para la triatleta, pero también la confirmación de su categoría entre las mejores del mundo.

"Tenía la esperanza de poder terminar hasta llegar a la prueba", explica Marta en el 'Media Day' celebrado en las oficinas de IRONMAN en Barcelona. "Hice todo lo que estaba en mis manos, el reposo que tenía que hacer... y la maratón la empecé con esperanzas, porque no aparecieron las molestias. Pero al final es una carrera muy larga, llevas ya muchas horas, mucha fatiga, y mi cuerpo dijo basta", explica.

La decisión de parar no fue sencilla de tomar, pero llegó desde la madurez deportiva: "Al final uno también tiene que escucharse y pensar a largo plazo, porque la salud también es lo primero", reflexiona. A pesar de ello, mantiene una actitud positiva respecto a lo que viene en el futuro: "Tengo una actitud positiva para lo que viene. Primero saber el diagnóstico final de esta lesión, y con ello tenemos un mundial de aquí tres semanas, así que esperamos estar en la línea de salida".

Reyes Estevez y Marta Sánchez charlando en la sede de IRONMAN Spain / WALDEN | Pablo Expósito

Marta, a pesar de su abandono, prefiere quedarse con las cosas positivas de su participación en el Mundial de Kona: "La verdad que me llevo más cosas positivas que negativas", confiesa. "Los deportistas sabemos que las lesiones forman parte de nuestra trayectoria, pero me vi peleando con las mejores del mundo. Estaba en un Mundial, en ese momento en posiciones de estar peleando incluso por un top 5, así que la verdad que las valoraciones son positivas".

La cabeza ya piensa en el Mundial de Marbella

"Sé que las lesiones pasarán, pero me vi ahí en posiciones de arriba, así que simplemente con ganas de recuperarme, y el año que viene volver a intentarlo", recuerda. "Me genera alegría, a pesar de la lesión, y esperanzas de seguir entrenando para saber si puedo llegar mejor y volver a estar de nuevo allí en la pelea".

La siguiente meta para Marta Sánchez es el Mundial 70.3, que se disputará en Marbella. La ciudad andaluza acogerá por primera vez en España un Mundial con carreras femeninas el sábado 8 y masculinas el domingo 9 de noviembre y un impacto económico estimado de 60 millones de euros.

El circuito está pensado para enseñar, en 113 kilómetros, la personalidad deportiva y paisajística de la Costa del Sol, una carrera donde Marta Sánchez espera poder estar a su máximo nivel y poder pelear por estar de vuelta entre las mejores del mundo.