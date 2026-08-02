Marta Pérez y Óscar Bou, ganadores de la Cursa per Muntanya de Vistabella

La Cursa per Muntanya de Vistabella volvió a demostrar por qué es una de las grandes citas del calendario de montaña castellonense. La prueba celebró su XIX edición con una jornada marcada por las altas temperaturas, que han añadido todavía más exigencia a un recorrido ya de por sí duro y técnico.

Marta Pérez Maroto y Óscar Bou García fueron los grandes vencedores de una edición que ha reunido en Vistabella del Maestrat a corredores llegados desde diferentes puntos del territorio y a algunos nombres destacados del trail nacional y autonómico.

Marta Pérez Maroto vuelve a reinar en Vistabella

En categoría femenina, Marta Pérez Maroto ha vuelto a confirmar su especial relación con la Cursa per Muntanya de Vistabella. La corredora se ha hecho con la victoria después de completar el recorrido en 3:03:18, firmando una nueva actuación de enorme solidez en una prueba que conoce bien.

Pérez Maroto llegaba a Vistabella como uno de los principales nombres a seguir después de sus anteriores victorias y ha respondido nuevamente sobre el terreno. En una mañana especialmente exigente por las temperaturas, ha sabido gestionar la carrera para alcanzar en primera posición la línea de meta.

La segunda plaza ha sido para Marta Esteban Poveda, que ha detenido el cronómetro en 3:11:05, mientras que Eli Gordon ha completado el podio femenino con 3:14:03.

Gordon, otro de los nombres destacados en la previa de la carrera, ha vuelto así a situarse entre las mejores de una edición con un importante nivel competitivo.

Óscar Bou se lleva una victoria decidida por segundos

Si la carrera femenina ha tenido en Marta Pérez a una clara protagonista, la competición masculina ha ofrecido un desenlace mucho más ajustado.

Óscar Bou se ha proclamado vencedor con un tiempo de 2:25:41 después de una carrera tremendamente disputada. Apenas 54 segundos después ha cruzado la meta Ángel Fernández, segundo clasificado con 2:26:35.

Y todavía más apretada ha estado la lucha por completar el podio. Rodrigo Vicente ha terminado tercero con 2:26:36, solamente un segundo por detrás de Fernández. De esta forma, los tres primeros clasificados han quedado separados por apenas 55 segundos después de más de dos horas y veinte minutos de competición.

Los jóvenes también tienen su espacio en Vistabella

En categoría masculina, Oriol Saborit se ha llevado la victoria con un tiempo de 1:00:21, mientras que en categoría femenina el triunfo ha correspondido a Lola Negre, que ha completado su carrera en 1:22:56.

Una competición que permite a los corredores más jóvenes compartir escenario y ambiente con algunos de los deportistas más destacados de la prueba absoluta y que mantiene la apuesta de Vistabella por fomentar la práctica del deporte de montaña entre las nuevas generaciones.

Vistabella del Maestrat ha vuelto a vivir una intensa jornada de trail, con corredores, acompañantes, voluntarios y vecinos volcados con una carrera que se acerca ya a las dos décadas de historia.

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Con su XIX edición completada, la Cursa per Muntanya de Vistabella continúa consolidando su lugar como una de las pruebas de referencia del calendario castellonense y vuelve a dejar una jornada de competición en la que montaña, tradición y deporte han sido protagonistas.