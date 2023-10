Marta Molist: “Mi sueño siempre había sido poder vivir de este deporte”

Marta Molist es la vigente ganadora de la Salomon Ultra Pirineu y lo ha hecho tras volver de una etapa complicada por una lesión

Marta Molist (Gurb, 1982) es una corredora por montaña que a sus 41 años atesora un palmarés brillante con victorias destacadas en pruebas como en la CCC del Ultra Trail del Mont-Blanc (2021) o en la MiM de la ASICS Penyagolosa Trail (2022), además de haber sido dos veces campeona de España. Esta deportista del Club Esportiu Penedès entrena sobre todo por la comarca de Osona, cerca de su lugar de residencia, Folgueroles.

¿Casi dos semanas después de tu victoria en la Salomon Ultra Pirineu cómo analizas tu carrera?

La verdad es que me he quedado muy satisfecha de esta carrera, he podido hacer un gran aprendizaje porque la distancias ultra de 100 kilómetros todavía no la tengo muy controlada. He terminado muy satisfecha.

¿Ya estás recuperada muscularmente o se tarda más después de una ultra?

Sí que estoy bastante recuperada, la semana pasada ya empecé a entrenar de manera más suave, pero sí que estuve entrenando. Aunque también es verdad que el pasado domingo me vino un bajón y me encontré muy cansada, pero hoy (el martes) ya he podido entrenar bien. Estas dos primeras semanas me las he cogido más en modo stand by, más por sensaciones que no a machacarme a entrenar. Si me encuentro bien le pongo más intensidad, y si no llego, pues no pasa nada.

¿Fue una victoria especial sobre todo porque volvías tras un período lesionada?

Sí, la verdad es que van muy bien estas victorias, porque después de todo lo tienes que remar para poder hacer las cosas bien y que te salgan bien, pues ha sido un gran regalo. Vengo de un parón por una lesión que me hizo tocar fondo de verdad, pero también me ha ayudado a conocerme mejor y me ha dado un cambio a nivel personal de tomarme las cosas de otra manera. El hecho de ganar, sobre todo porque no me lo esperaba para nada, ha sido fantástico.

¿Cómo gestionas los malos momentos que puedes pasar en una ultra?

A nivel mental soy una mujer bastante dura, quizás a nivel externo no se me ve, pero soy bastante fuerte y sé aguantar el dolor, e intento focalizarme en otras cosas. Por ejemplo, el fin de semana de la Salomon Ultra Pirineu que hizo mucho calor intenté pensar que no era así y que esto no me puede condicionar la carrera, para mirar de darle la vuelta a estos momentos de bajón y altibajos que tienes durante una carrera de larga distancia. O también miro de beber y comer un poco para cambiar la situación en la que estás. Esto también me ayuda.

¿El 2021 fue tu mejor año deportivo con tu victoria en la CCC de UTMB?

Sí, fue un buen año porque también gané el Campeonato de España, pero también hay otros años con carreras que son importante para mí y para el resto de atletas quizás no. Como todo tiene su proceso todo puede ser un buen año o, al contrario. Este año por ejemplo no he competido tanto por la lesión, pero pienso que a nivel personal me ha enseñado mucho este momento que he tenido.

¿Te dedicas al 100% al trail running o lo combinas con un trabajo?

Mi sueño siempre había sido poder vivir de este deporte, pero ya he visto que es muy difícil. Por muchas ayudas que tengas, por muy buenas carreras que puedas hacer, es difícil. Tengo mi trabajo, y me lo puedo compaginar bien porque trabajo con mi madre y mi hermana y las dos me ayudan mucho con todo esto. La verdad es que también me va bien, porque por las mañanas me dedico a entrenar y por la tarde cambio el chip para pensar en otras cosas. A veces sí que te gustaría dedicarte al 100% para buscar más entrenamientos, más calidad y más descanso, pero no puedo vivir del aire porque tengo una familia y los sueños es lo que puedes soñar, pero la realidad es otra.

¿Qué patrocinios o ayudas tienes actualmente?

Ahora estoy con la marca italiana Crazy y la ropa para correr que llevo es de esta marca y tengo ayudas de suplementos de alimentación, pero no me pagan nada. La marca de las bambas que llevo también me ayuda un poco, pero a nivel económico no recibo mucho.

Hay corredoras de trail que vienen del mundo del atletismo o de otros deportes outdoor, pero no es tu caso...

Exacto, no es mi caso. Empecé a correr por un cambio personal que tuve y a partir de ahí me gustó, descubrí que en mi vida faltaba esto, correr por la montaña y se me daba bien y lo he ido compaginando bastante bien y las cosas me han ido de cara. Pienso que a veces he tenido suerte y se me ha dado bien. Y lo he disfrutado, que es lo más importante en estos deportes.

¿Te consideras una corredora veterana y con experiencia que ha ganado resistencia con el paso de los años?

No he sido nunca una chica muy explosiva de carreras muy rápidas, esto no se me ha dado nunca bien. Tengo la cabeza dura para aguantar y los inicios de las pruebas me van peor que los finales, que es cuando me voy encontrando mejor. Siempre he tenido este perfil. Antes sí que hacía carreras más rápidas y más cortas, porque cuando eres joven es mejor hacer pruebas más cortas, pero siempre se me ha ido bien la distancia más larga.

¿Para ti cuál es la parte más dura y sacrificada de practicar el trail running?

A mí me gusta muchísimo entrenar, forma parte de mi estilo de vida cada día, hacer mi entrenamiento. Lo que supone muchas veces más sacrificio es el tema familiar, conciliar la vida con la familia. El día a día es muy fácil porque mi hijo va a la escuela y por la mañana cuando lo dejo en la escuela luego voy a entrenar. Pero los fines de semana o durante las vacaciones quieres entrenar más y compaginar más cosas, y además crecen muy rápido los hijos y lo quieres hacer todo y a veces te puede sobrepasar la situación, pero luego lo hablas y lo gestionas bien y todo va saliendo hacia adelante.