Elhousine Elazzaoui y Sara Alonso cumplen los pronósticos y ganan su primera Zegama

Sara Alonso y Elhousine Elazzaoui ya tienen su txapela y su hacha. Ambos han sido los grandes vencedores de la 24ª edición de la maratón Zegama – Aizkorri en categoría femenina y masculina respectivamente en una jornada calurosa, sobre todo siendo el País Vasco, con miles de aficionados animando en los puntos más emblemáticos de esta carrera. Una vez más se ha demostrado porque es la maratón de montaña que todos quieren ganar (eso va por los atletas de élite) o correr al menos una vez en su vida.

Otro de los grandes protagonistas del día ha sido el corredor de Onil (Alicante), Andreu Blanes. Protagonista y también gran animador de la prueba. Blanes ha salido con un ritmo endiablado desde el kilómetro uno, liderando buena parte de la carrera hasta poco antes de la cima del Andraitz (km 30). Finalmente ha cruzado la meta en segunda posición, con un grito de rabia y con una herida en la cara por una caída. El italiano Daniel Pattis se ha colgado la medalla de bronce tras una bonita lucha con Andreu Blanes por el segundo lugar.

La suiza Judith Wyder, corredora que viene del mundo de la orientación y ya tiene un currículum brillante, ha entrada en meta como segunda clasificada en su primera participación en la Zegama – Aizkorri. Quizás por eso su cara era el reflejo de la emoción vivida durante todo el recorrido. La misma emoción expresada por Malen Osa, la atleta vasca nacida en Oñati, un pequeño pueblo cercano al majestuoso macizo de Aizkorri, que ha quedado en tercera posición. Dos años seguidos en el podio para esta joven corredora.

Alonso y Elazzaoui se coronan en Zegama

El deporte preferido entre los amantes del trail running los días previos a la carrera es hacer apuestas sobre los posibles ganadores. Los dos nombres que más salían en todas las quinielas eran Elhousine Elazzaoui y Sara Alonso, además de la noruega Sylvia Nordskar por su condición de campeona en la edición 2024 (finalmente decimotercera). La cuarta parada de las Golden Trail World Series han hecho buenos los pronósticos iniciales y han coronado a Elazzaoui y Alonso como nuevas leyendas de Zegama. Con permiso de Kilian Jornet.

Elhousine Elazzaoui, durante la Zegama 2025 / ©Pablo Expósito ©Walden Outdoor

Los dos nuevos campeones de la edición 2025 han salido con estrategias diferentes, pero seguro que ambos soñaban o visualizaban levantar la cinta en la línea de meta. La corredora donostiarra de 26 años partía seguramente con más ganas que nadie, después de quedarse sin poder participar el año pasado tan solo 24 horas antes por una neumonía bilateral. Alonso ha puesto la directa ya saliendo del pueblo de Zegama, llegando primera en Sancti Spiritu a dos minutos de diferencia de la suiza Wyder. Con su estilo de guerrera incansable, la atleta de Asics ha hecho realidad su sueño y ya puede decir bien alto que ha ganado en Zegama. Los abrazos con toda su familia en meta así lo expresaban gráficamente.

Por su parte, Elazzaoui, hijo del desierto de Zagora y que se dedica al trail running de manera profesional desde el año 2018, ha gestionado de manera excelente la presión y la maratón. El año pasado fue segundo, detrás de Kilian Jornet, lo cual muchas veces equivale a ser el primero después del mejor de todos los tiempos. El marroquí no ha perdido la estela de Blanes y ha sabido esperar su momento para superarlo en subida, uno de sus puntos fuertes. A partir de ese momento, con un ritmo constante y sin mirar mucho atrás, su mente ya estaba en la plaza de Zegama donde le esperaban cientos de aficionados para rendirle el merecido homenaje.

El podio de la Zegama-Aizkorri / @gipuzkoagaur

“He salido a por la victoria”

Sara Alonso ha dicho tras su victoria que “no me lo creo, hasta que no he cruzado la meta no me lo he creído”, señalando que “he salido a por ello, desde el kilómetro uno he ido primera, pero ir primera es agónico porque vas pensando que te van a adelantar”. “Al final cuando he pisado el asfalto me he dicho que ya lo tenía y ha sido una pasada. Tenía los parciales del 2022 y los he ido clavando”, ha añadido.

Elhousine Elazzaoui ha afirmado que “estoy muy feliz”, apuntando que desde la salida “estaba con confianza, es mi cuarto año en Zegama y voy cogiendo experiencia en esta carrera que es increíble”. También ha explicado que su estrategia ha sido aguantar y a partir del kilómetro 24 he intentado apretar más”. El marroquí, compañero de equipo de Kilian Jornet (Nnormal) ha recordado precisamente la ausencia del auténtico dominador de la Zegama – Aikorri con 11 victorias en 12 participaciones.