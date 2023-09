La MARNATON eDreams Barcelona, una fiesta del deporte y la solidaridad

El evento ha contado con pruebas de 6 km, 4 km, 2 km, relevos 4x200m y Kids. La jornada ha tenido una vertiente solidaria, y ha recaudado fondos para Open Arms, así como para otras entidades. La próxima parada de la Copa MARNATON eDreams, es en Ibiza el 14 de octubre.

Este sábado 30 de septiembre se ha celebrado la 10ª MARNATON eDreams de Barcelona en la playa de la Mar Bella, con casi 500 nadadores en el agua. Con tres opciones de distancia, 2 km, 4 km o 6 km, los participantes debían completar una, dos o tres vueltas, a un recorrido circular de dos kilómetros. Por otro lado, más de 30 equipos han participado en los relevos de 4x200m, y unos cincuenta niños entre 5 y 13 años han disfrutado de la MARNATON Kids by Danone.

EVENTO SOLIDARIO, CON OPEN ARMS COMO PROTAGONISTAS

Más allá de lo deportivo, la jornada ha sido una fiesta solidaria que ha servido para dar visibilidad a diversas organizaciones sin ánimo de lucro, así como para recaudar fondos. La ONG Open Arms, dedicada a labores de salvamento humanitario en el mar, entre otros proyectos, ha sido la principal protagonista. La entidad fundada por Oscar Camps, que impartió un taller de socorrismo durante la tarde del viernes con la participación de una decena de personas, ha conseguido recaudar más de 1.000€ gracias a la campaña impulsada por MARNATON. Desde la organización han declarado que “estamos muy felices de unir sinergias con MARNATON, una prueba con la que compartimos valores como la deportividad y el respeto hacia el entorno marítimo. Este evento es un altavoz más de nuestra labor humanitaria en el mar, y estamos encantados de aportar nuestra experiencia a través de un taller que tenía como objetivo ofrecer herramientas para que los participantes sepan reaccionar en el mar en caso de emergencia”.

MARES CIRCULARES, LIMPIEZA DE PLAYAS

Por otro lado, el programa de limpieza de playas ‘Mares Circulares’, ha llevado a cabo tres sesiones de recogida de residuos en la misma playa donde se ha celebrado la prueba. Esta iniciativa es un proyecto en red que Coca-Cola inició en 2018 con un triple objetivo: limpiar costas, espacios protegidos y fondos marinos de España y Portugal, fomentar el reciclaje e impulsar la economía circular. Así, en las cinco ediciones que lleva ha logrado recoger 1.880 toneladas de residuos (19,6 de plástico PET), han participado más de 34.000 voluntarios, en 456 intervenciones en playas y otros entornos acuáticos, así como en 81 reservas marinas y otras áreas protegidas.

OTROS PROYECTOS

Durante la jornada también han estado presentes, y participando en la prueba de relevos, los miembros de la ONG Superacció, una organización que ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión social a través de la acción y del deporte.

Tampoco ha faltado el stand de Pulseras Candela, un proyecto solidario que trabaja por la investigación del cáncer infantil y juvenil.

LOS RESULTADOS

En la faceta estrictamente deportiva, la prueba 6 km, se la ha llevado la victoria Guille Matas (1:18’35’’), seguido de Benet Pons (1:19’17’’) y Javi Navarro (1:21’02’’’’). En categoría femenina Mireia Gómez (1:28’58’’) ha quedado primera, seguida de Anna Serra (1:29’36’’) y Núria Soriano (1:32’24’’)

En los 4 km, Raphael Petrovic (56’51’’) se ha subido arriba de todo del podio, seguido de Alejandro Anso (57’34’’) y Agustí Planas (58’37’’). Ona de Miguel (59’03’’) ha ganado en categoría femenina, seguida de Laura Guarch (1:09’16’’) y Olga Fontecha (1:09’26’’).

Finalmente, en los 2 km Romain Carlesimo (27’13’’) ha quedado primero en categoría masculina, seguido de cerca por Unai Herrero (27’18’’) y Maxime Baudrelot (28’03’’). En categoría femenina Carmen Travers (30’04’’) se ha llevado la victoria, seguida de Camilla Danielsson (32’33’’) y Paula Canals (33’18’’) quedaron segunda y tercera respectivamente.

PRÓXIMAS PRUEBAS

El calendario de MARNATON aún no termina. El próximo 14 de octubre la organización se traslada nuevamente a las Islas Baleares para celebrar la segunda edición de la MARNATON eDreams Ibiza by Baleària. Finalmente, el 21 de octubre se celebra la última prueba de la temporada, la Swimrun eDreams Cap de Creus by HEAD.