Mark Sisson, experto en longevidad: "La zona dos es la zona ideal de quema de grasa"

Mientras muchas personas asocian el ejercicio efectivo con entrenamientos extenuantes y pulsaciones disparadas, el experto en longevidad y divulgador de salud Mark Sisson defiende una idea muy distinta: no siempre entrenar más duro significa obtener mejores resultados.

A través de una reciente publicación en Instagram, Sisson ha puesto el foco en la llamada "Zona 2", una intensidad de ejercicio moderada que numerosos especialistas consideran clave para mejorar la salud cardiovascular y metabólica a largo plazo.

Según explica, una forma sencilla de estimar esta zona de entrenamiento consiste en restar la edad a 180. De este modo, una persona de 40 años tendría como referencia unas 140 pulsaciones por minuto, aunque la mayor parte del entrenamiento debería realizarse ligeramente por debajo de esa cifra.

La recomendación contrasta con la tendencia de muchas personas que centran su actividad física en ejercicios de alta intensidad. Para Sisson, pasar más tiempo en esta franja de esfuerzo moderado puede ofrecer beneficios significativos para el organismo sin necesidad de someter al cuerpo a un estrés excesivo.

Entre las ventajas que destaca se encuentra una mayor capacidad para utilizar la grasa como fuente de energía, algo que ayuda a mejorar la eficiencia metabólica. Además, este tipo de entrenamiento contribuye a desarrollar la resistencia aeróbica, una capacidad fundamental para mantener esfuerzos prolongados y mejorar la condición física general.

El experto también señala que trabajar habitualmente en Zona 2 favorece un mejor flujo sanguíneo hacia los músculos, lo que facilita el aporte de oxígeno y nutrientes durante la actividad física. A ello se suma un posible fortalecimiento de las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía y consideradas esenciales para el funcionamiento del organismo.

En los últimos años, el entrenamiento en Zona 2 ha ganado popularidad entre deportistas de resistencia y especialistas en longevidad, que lo consideran una herramienta útil para mejorar la salud cardiovascular y mantener una buena forma física durante más tiempo.

Aunque la fórmula de "180 menos la edad" es únicamente una estimación y no sustituye a una valoración individualizada, el mensaje de Sisson es claro: para obtener beneficios importantes para la salud no siempre es necesario entrenar al límite. En muchos casos, mantener una intensidad moderada y constante puede ser una estrategia más sostenible y efectiva a largo plazo.