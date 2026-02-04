Mario Tank, el runner más fuerte del mundo, supera su último reto: "Voy a correr 3 maratones y 3 media maratones con 130 kilos"

Mario Mairena Eriksson, más conocido como Mario Tank, es campeón de España y del Arnold Classic Europe de powerlifting. No obstante, hace unos meses quiso dar un paso más en su carrera y convertirse en el runner más fuerte del mundo.

En abril de 2025, el atleta anunció su próximo reto en redes sociales: "Hoy comienzo el reto más importante de mi vida. Después de ser Campeón de España en powerlifting y ganar el Arnold Classic Europe de pesos pesados, damos un paso más", comenzó.

"Vamos a demostrar que no hay límites y que se puede ir de un extremo a otro. Que fuerza y resistencia pueden convivir. Que si crees en ti, todo es posible. Vamos a correr tres maratones y tres media maratones, '¡un animal de 130 kilos!'", anunció el deportista.

"Vamos a transformar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón", comentó en la publicación. Para superar este reto, el corredor cuenta con el asesoramiento de Carlos Rojo, entrenador y experto en running.

Durante una entrevista con la revista Men's Health, Rojo subrayó que "lo que va a hacer Mario no es un reto cualquiera, es llevar el cuerpo al límite". El corredor destacó que "es un reto peligroso que yo no recomiendo a nadie, pero él no lo hace por subir su ego, sino porque es un reto benéfico y quiere demostrar que con el trabajo bien hecho se puede casi con cualquier cosa".

Por su parte, Mario mostró su confianza al citado medio. "En su momento me dijeron que no todos los cuerpos están hechos para correr. Pero no es así, basta de que las personas nos intenten hundir y frenar en nuestros sueños. Tras completar tres medias maratones en tres meses y ser campeón de powerlifting, me he dado cuenta de que puedo con cualquier reto".

En octubre, Tank cumplió con su palabra y completó la maratón de Lisboa en 5 horas, 45 minutos y 2 segundos: "Todos tenemos opiniones, hoy he vivido una realidad. Mi primera maratón", compartió en su Instagram.