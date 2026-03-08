Mario Olmedo, de coger aceitunas y trabajar en la obra a la élite del trail: "Vi a un chaval saltando por montañas y pensé: yo quiero hacer eso"

Mario Olmedo fue el gran protagonista de uno de los últimos episodios del podcast "Adictos al Trail Running". El granadino al que muchos conocen como "el bandolero", hoy en el equipo Mount to Coast y con un verano de 2025 que lo catapultó a la éliet profesional con su noveno puesto en la CCC de la UTMB en Chamonix.

Olmedo cuenta su historia como la vive. Empezó en el deporte jugando al fútbol en el barrio, pasó por atletismo, probó incluso el fútbol americano en los Granada Lions, y un vídeo le cambió el mapa mental: "Vi a un chaval saltando por montañas y pensé: yo quiero hacer eso". A los pocos meses estaba en una carrera de 21 km en La Calahorra sin haber pasado nunca de 10. "Me enamoré". El chico del vídeo era Kilian Jornet.

Mario forma parte una generación que vivió el trail español cuando el calendario era Copa y Campeonato, cuando en cada fin de semana se cruzaban vascos, asturianos, valencianos, madrileños y catalanes "como una familia". "Andalucía siempre ha tenido que hacer el doble para recibir la mitad". Nombra a Dani García, Iván Ortiz, Manu Anguita… gente con resultados y poco foco.

Mario Olmedo, una de las referencias del trail en España / MOUNT TO COAST

Una conversación y la CCC lo cambiaron todo

El gran punto de inflexión llega con Chamonix. Porque la CCC (carrera de 100 kilómetros) que lo consagró en la élite por poco no existe en su temporada. "En julio le escribí a la organización para que me cambiaran el dorsal porque no estabas entrenando y no me veía preparado". No estaba entrenando, estaba desbordado, con reformas en casa y la cabeza hecha un nudo. Ahí aparece la llamada de un referente (no quiere desvelar el nombre) y el consejo fue simple: parar, ordenar, y en agosto decidir. Funcionó.

Se preparó en Sierra Nevada junto a él y tuvo "sensaciones brutales y la cabeza relajada" y, ya en Chamonix, vivió una semana de las que se no se olvidan: familia, pareja, equipo nuevo y el Mont Blanc en la terraza. "Todo salió bien. Acabé noveno y la disfruté muchísimo. No solo por la guinda del pastel que es el resultado si no por cómo recuerdo todo".

Mario Olmedo entrenando para este 2026 / MOUNT TO COAST

A partir de ahí, el salto al profesionalismo se entiende mejor. En el pasado, Olmedo ha sido camarero, ha cogido aceitunas, ha trabajado en la obra. "Siempre buscando trabajos de temporada para poder entrenar". Ahora, dice, la diferencia no es entrenar el triple, sino la tranquilidad económica y el descanso.

Se mueve entre 15 y 20 horas semanales con bici, prioriza el volumen, y aunque es "friki de los datos", compite por sensaciones: no ser esclavo del pulso. En ultra, explica, lo mira al principio para no pasarse y luego manda el cuerpo.

La entrevista deja otras claves que suenan a vestuario: la fuerza como seguro estructural, la nutrición sin dramatismos ("como lo que haya"): llegaron a probar 250 g de hidratos por hora entrenando. Y, sobre todo, el factor mental.

Tenerife y el objetivo Chamonix

En este 2026, Olmedo ya debutó con victoria en la prueba reina del 'Maratón del Meridiano' disputada en la isla El Hierro y este marzo estará en la Tenerife Bluetrail. El granadino se define con una frase: "El trabajo nunca se desperdicia".

Mario Olmedo, tras cruzar la meta en Chamonix / MOUNT TO COAST

Además, Olmedo admite que hace tiempo que trabaja con psicólogo y lo resume con una única frase: "Cuando la mochila está vacía, eres capaz de sufrir". Cada vez es más habitual ver que atletas de élite vayan acompañados a las pruebas con su psicólogo como parte de su equipo de trabajo.

Cuando a Mario le piden una recomendación final, no duda: "Chamonix es la carrera más importante, por eso es el objetivo del año". Por el ambiente. Y porque, aunque haya días en los que quieras cambiar el dorsal, hay lugares que te marcan de por vida como fue su caso.