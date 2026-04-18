Marina Uria, psicóloga deportiva, lo deja claro: "Este es motivo por el que dejamos de hacer deporte"

Hacer deporte es algo que cada vez más personas implementan en su rutina diaria. Una tendencia que, afortunadamente, se ha vuelto ascendente hace ya bastantes años. Ya sea por obtener un peso ideal, un físico perfecto o simplemente por salud, el ejercicio ha entrado en la vida de muchos.

Sin embargo, también puede ser una tarea titánica mantener la constancia durante mucho tiempo, y no pocos abandonan el deporte tras una temporada. Sobre eso mismo ha querido hablar recientemente la psicóloga deportiva Marina Uria.

Uria advierte que muchas veces confundimos la motivación con las ganas, y no van cogidas de la mano: "Muchas veces escucho a personas decir que no están motivadas cuando en realidad quieren decir que no les apetece. Pero la palabra motivación viene de ‘motivo’, no de ‘ganas’. Estar motivado es tener un motivo claro por el cual actuar, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo".

La rutina diaria o el cansancio se vuelven motivos de peso si el motivo inicial ya no es el centro de nuestro foco: "La motivación real es la energía que nos impulsa a seguir, muchas veces a pesar de no tener ganas o de tener que hacer malabares con el tiempo y el espacio para lograrlo", explica la experta.

"Mi primer consejo es preventivo: aprovecha la energía inicial para sentarte y elaborar un plan, no para machacarte en el gimnasio. Establece objetivos claros, concretos y a corto o medio plazo", es el consejo que da Uria.

También recomienda poner metas muy específicas como caminar una cantidad de tiempo predeterminada al día durante unas semanas o un mes.

Uria también hace hincapié en no hacer ejercicio que no nos guste, sino que sea algo que nos plazca y satisfaga: "No tiene sentido proponerse nadar una vez por semana si no te gusta nadar. Por muy asequible que parezca, no será suficiente para mantener tu motivación".

Como último consejo, "dedica el primer día a reflexionar qué quieres conseguir, cómo lo vas a lograr y del 1 al 10 cuanto te gustaría llegar a ese objetivo. Si del 1 al 10 no te entusiasma al menos un 6 o no crees que puedas cumplirlo, replantea el objetivo", concluye.