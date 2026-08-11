Mariló Montero (61 años): "Ahora entreno para estar fuerte. A cierta edad, el gimnasio deja de ser un escaparate para convertirse en un taller de mantenimiento emocional y físico"

Mariló Montero (Navarra, 1965) es una de las presentadoras de televisión más conocidas en España. Durante su trayectoria, la comunicadora ha formado parte de algunas de las cadenas más famosas de nuestro país. La escritora navarra ha pasado por Atresmedia, Univisión, RTVE, Mediaset, Radio Televisión Madrid y Radio y Televisión de Andalucía.

A los 61 años, Mariló sigue muy activa en los medios de comunicación. De hecho, en los últimos años se ha atrevido a participar como concursante en programas como 'El desafío', en Antena 3, o 'MasterChef Celebrity', en La 1. Un ritmo laboral que no hubiera podido asumir sin deporte regular y una alimentación equilibrada.

Mariló Montero revela su secreto para mantenerse en forma en la sesentena. / Antena 3/'El Desafío'

En una entrevista para la revista Diez Minutos, la tertuliana explicó cuál era su exigente rutina diaria: "Hago mucho ejercicio, sobre todo aeróbicos. Me levanto a las 4 de la mañana y me pongo tres cuartos de hora con la elíptica. Tengo mucha fuerza de voluntad, es el poder de la mente".

Además de hacer ejercicio de manera regular, Mariló lleva una buena alimentación basada en la dieta mediterránea. Según los expertos, se trata de uno de los estilos de vida más saludables. Con esta dieta, se priorizan alimentos de origen vegetal, aceite de oliva y cantidades moderadas de carne, pescado y lácteos, con algunos cereales integrales y frutos secos y semillas.

Mariló Montero en MasteChef / .

"Me cuido mediante una alimentación sana. Llevo una dieta mediterránea y el día que me paso con la comida me machaco más", apuntó en el citado medio. No obstante, se trata de unos hábitos de vida que ha ido desarrollando con el tiempo, adaptándose a su edad y condición física.

"Ahora entreno para estar fuerte. Para durar. Para no romperme cuando la vida aprieta. A cierta edad, el gimnasio deja de ser un escaparate para convertirse en un taller de mantenimiento emocional y físico. Aquí no vienes a gustar. Vienes a sostenerte para ser independiente", reflexionó a través de redes sociales.

A este plan de entrenamiento, la colaboradora de televisión y radio ha añadido el yoga. Una disciplina que ayuda a aumentar la flexibilidad, tener más fuerza, reducir el estrés y mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, se trata de una actividad que requiere tiempo para dominarla al completo.

"Me está gustando el yoga. Requiere un esfuerzo distinto, más silencioso y mi cuerpo responde de otra manera... como si aprendiera un idioma nuevo. Algún pequeño aviso me ha hecho bajar el ritmo y escuchar mejor. Y ahí he entendido que el yoga no se conquista en un mes. Requiere paciencia", comentó en su Instagram.