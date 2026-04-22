Mariló Montero (60 años) habla revela su secreto para mantenerse en forma: "Cada día me levanto a las cuatro de la mañana"

Lo más importante de cara a mejorar nuestra longevidad pasa por dos factores esenciales: comer bien y hacer ejercicio; tan simple como eso. Algo que muchos famosos han recalcado como elementos esenciales de su día a día.

Así lo comentaba Mariló Montero hace un tiempo en 'La mañana de la 1', donde revelaba cual era su secreto para mantenerse en forma a sus 60 años de edad. Y, precisamente, la base del mismo tenía que ver con no caer en el sedentarismo.

"Cada día me levanto a las cuatro de la mañana yhago unos 45 minutos de elíptica", comentaba la periodista para indicar que esto le sirve como un ejercicio clave para activarse de cara a afrontar el resto de la jornada.

De hecho, son muchos los estudios que demuestran cómo hacer ejercicio antes de ir a trabajar tiende a mejorar nuestro estado de ánimo durante el día. Sobre todo, a causa de la liberación de endorfinas asociadas a dicha actividad.

Algo que la propia Mariló Montero también destacaba en una entrevista para Vanitatis: "El deporte es una de las mejores maneras de activar esas enfordinas que aportan energía para el resto del día".

En este mismo sentido, Mariló Montero confirmaba, además, que no solo hace elíptica, sino que complementa este entrenamiento con otros relacionados con la fuerza (a través de pesas) y con la flexibilidad.

Al margen de esto, la periodista recalcaba la importancia de moverse de cara a mejorar la longevidad y prevenir posibles lesiones a futuro; algo ante lo que es indispensable crear unos hábitos de vida más saludables.

De esta manera, Mariló Montero revelaba su secreto para mantenerse en forma: no importa la edad. Lo más relevante es encontrar ejercicios que se adapten a tus necesidades para que puedas construir un mejor estilo de vida.