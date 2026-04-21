Marida Sieve, experta en pilates: "Yo también tenía prejuicios, hasta que lo probé"

Existen muchas formas distintas de desarrollar hábitos saludables, pero todas ellas coinciden en el mismo punto: empezar a hacer ejercicio de manera regular. Algo que también se divide en varias opciones diferentes.

Desde hacer entrenamientos de fuerza hasta actividades de cardio, pasando por otro tipo de disciplinas como el Pilates; siendo esta última aquella en la que nos centraremos aquí a causa de Marida Sieve, experta en la materia.

"Yo también tenía prejuicios, hasta que lo probé", comenzaba diciendo la entrenadora en relación a otro tipo de deportes y al escepticismo generalizado que existe en torno al Pilates en particular. Aprovechando, además, para desmentir otros mitos asociados a dicha actividad.

El primero de ellos pasa por desmentir la idea de que el pilates es una disciplina menor, alegando que muchos deportistas de alto rendimiento recurren a ella con el objetivo de complementar su actividad física.

En este mismo sentido, Marida Sieve asegura que el Pilates se ha convertido por fin en un "entrenamiento serio". Además, resalta la idea de que este último consta como un tipo de ejercicio destinado para todo el mundo.

Una afirmación que va encaminada a desmentir otro mito. Concretamente, aquel en el que se asegura que el Pilates es solo cosa de mujeres: "la gente está muy alejada de la realidad", comentaba.

Como contraataque, Marida Sieve defendía el pilates frente al entrenamiento de fuerza en gimnasio: "Allí están mirando el móvil, contestando mensajes o trabajando. Aquí (refiriéndose al Pilates) vienes a entrenar con concentración".

Además, la experta aprovechaba la ocasión para recalcar los beneficios del Pilates, los cuales van mucho más allá de mejorar la elasticidad, dado que también poseen un gran impacto en otras capacidades físicas de la persona como, por ejemplo, la fuerza o la psicomotricidad.