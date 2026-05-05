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SALUD

Maribel García, profesora de yoga, recomienda estos ejercicios para "liberar tensión acumulada en el cuerpo"

La tensión que se acumula en el cuerpo de forma diaria puede liberarse con estos ejercicios recomendados por la experta Maribel García.

Una clase de Yoga

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Álex Pareja

Álex Pareja

La tensión acumulada en el día a día (por el estrés laboral, posturas forzadas o ansiedad) puede manifestarse en rigidez muscular, dolores crónicos y fatiga constante. Maribel García, reconocida profesora de yoga, ha compartido en un nuevo vídeo tres prácticas sencillas y efectivas para disiparla.

Las posturas que te ayudan a soltar el cuerpo

Primero, la postura del niño (Balasana): arrodíllate, junta los pies y separa las rodillas, luego inclínate hacia adelante con los brazos extendidos, dejando caer el torso entre las piernas. Maribel explica que esta posición estira la espalda baja y libera bloqueos emocionales acumulados en la columna.

Maribel recomiendo muchísimo este primer ejercicio por su simplicidad: mantén la postura durante 1 o 2 minutos (lo que consideres oportuno, hasta que no puedas más) respirando profundo por la nariz mientras lo realizas. Poco a poco puedes aumentar el tiempo si es necesario.

Segundo, el gato-vaca (Marjaryasana-Bitilasana): en cuadrupedia, alterna arqueando y redondeando la espalda al inhalar y exhalar. Esta secuencia dinámica, destacada por García, moviliza la espina dorsal entera, aliviando contracturas en cuello y hombros. Repite 10 ciclos lentos, sincronizando los movimientos con la respiración.

Y por último, la torsión sentada (Ardha Matsyendrasana): siéntate con las piernas cruzadas, gira el torso hacia un lado apoyando la mano opuesta en la rodilla. La instructora subraya su poder para desbloquear las caderas y el abdomen, zonas donde se atasca la tensión emocional.

Beneficios y más consejos

Estos ejercicios no solo relajan los músculos, sino que activan el sistema parasimpático, reduciendo el cortisol y mejorando el sueño, como señala Maribel. Estas prácticas ya han ayudado a un montón de personas, gracias a la posibilidad de incorporarlas en casa sin ningún equipo adicional.

Noticias relacionadas y más

La experta recomienda practicar los ejercicios en ayunas, por la mañana, o justo antes de dormir, empezando con 10 minutos diarios para notar los cambios en una semana.

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