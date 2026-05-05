Maribel García, profesora de yoga, recomienda estos ejercicios para "liberar tensión acumulada en el cuerpo"

La tensión acumulada en el día a día (por el estrés laboral, posturas forzadas o ansiedad) puede manifestarse en rigidez muscular, dolores crónicos y fatiga constante. Maribel García, reconocida profesora de yoga, ha compartido en un nuevo vídeo tres prácticas sencillas y efectivas para disiparla.

Las posturas que te ayudan a soltar el cuerpo

Primero, la postura del niño (Balasana): arrodíllate, junta los pies y separa las rodillas, luego inclínate hacia adelante con los brazos extendidos, dejando caer el torso entre las piernas. Maribel explica que esta posición estira la espalda baja y libera bloqueos emocionales acumulados en la columna.

Maribel recomiendo muchísimo este primer ejercicio por su simplicidad: mantén la postura durante 1 o 2 minutos (lo que consideres oportuno, hasta que no puedas más) respirando profundo por la nariz mientras lo realizas. Poco a poco puedes aumentar el tiempo si es necesario.

Segundo, el gato-vaca (Marjaryasana-Bitilasana): en cuadrupedia, alterna arqueando y redondeando la espalda al inhalar y exhalar. Esta secuencia dinámica, destacada por García, moviliza la espina dorsal entera, aliviando contracturas en cuello y hombros. Repite 10 ciclos lentos, sincronizando los movimientos con la respiración.

Y por último, la torsión sentada (Ardha Matsyendrasana): siéntate con las piernas cruzadas, gira el torso hacia un lado apoyando la mano opuesta en la rodilla. La instructora subraya su poder para desbloquear las caderas y el abdomen, zonas donde se atasca la tensión emocional.

Beneficios y más consejos

Estos ejercicios no solo relajan los músculos, sino que activan el sistema parasimpático, reduciendo el cortisol y mejorando el sueño, como señala Maribel. Estas prácticas ya han ayudado a un montón de personas, gracias a la posibilidad de incorporarlas en casa sin ningún equipo adicional.

La experta recomienda practicar los ejercicios en ayunas, por la mañana, o justo antes de dormir, empezando con 10 minutos diarios para notar los cambios en una semana.