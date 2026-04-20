Mariano, entrenador personal: "Estos son los 10 mejores alimentos para perder grasa"

El verano ya está a la vuelta de la esquina. Y muchos ciudadanos están centrados en llegar en plena forma física para así lucir un buen cuerpo en la playa. Gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física.

El entrenador personal Mariano, más conocido en TikTok como @marianoentrenador, se pronunció en TikTok sobre cuáles son los 10 mejores alimentos para perder grasa.

El primer alimento que nombró fue la papaya: "Es una fruta que es muy saciante y tiene pocas calorías cada 100 gramos aproximadamente". Otro de ellos es el salmón, pues es un pescado "rico en grasas saludables y es bastante saciante".

Aunque pocas personas lo saben, los garbanzos son muy saludables, debido a que "tienen pocas calorías" y son "ricos en proteínas". El séptimo alimento saludable que dijo fue los frutos rojos: "Son una gran fuente de antioxidantes y contienen pocas calorías".

Garbanzos y frutos rojos / SPORT

El entrenador personal aconsejó el consumo de avena porque "es un carbohidrato de bajo índice glucémico que nos da energía da manera sostenida". El quinto se trata de la patata cocida, donde el creador de contenido aseguró que "es muy saciante y tiene muy pocas calorías".

"En el número 4, el yogur griego natural, ya que es alto en proteínas y viene perfecto para usarlo como snack. En tercera posición, las verduras, podemos comer casi la cantidad que queramos que no nos van a afectar en nuestra pérdida de grasa", señaló en TikTok.

El segundo alimento más saludable es la pechuga de pollo, según él. "Es proteína magra y es ideal para ganar músculo y perder grasa", quiso dejar claro.

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El mejor alimento para perder grasa son los huevos: "Son ricos en todo el espectro de aminoácidos. Nos van a ayudar a ganar masa muscular y a sentirnos saciados".