María Teresa La Chica gana la EXP del Val d’Aran un año después de retirarse lesionada en la misma carrera

La EXP del Val d’Aran by UTMB 2026 coronó este domingo 5 de julio a María La Chica. La barcelonesa de CRI CRI Trail cruzó la meta del Ultra-Trail Village de Vielha con un tiempo de 3:12:15, octava en la clasificación general absoluta, para llevarse la victoria en la última prueba del programa de la sexta edición del mayor evento de trail de España. Un año antes, esta misma carrera la había dejado en el suelo por una la lesión de tobillo que la obligó a retirarse a los 45 minutos de competición en la edición de 2025. "Me he quedado agustísima. La verdad que no llegaba a tope, pero tenía muchas ganas. Ha sido una lucha muy bonita", aseguraba en meta.

La carrera de La Chica fue un calco de su Europeo. Exactamente el mismo patrón que la llevó a proclamarse subcampeona de Europa en Ljubljana-Kamnik el pasado 6 de junio, en su debut con la selección española: salida controlada, progresión constante y una segunda mitad de carrera que domina a las rivales.

La alicantina María Fuentes (Kailas Fuga) lideró desde el primer control hasta el Tuc Meddia, el punto más alto de la prueba, pero La Chica la cazó en la subida más dura, coronó primera con 50 segundos de ventaja y administró esa renta en la bajada de seis kilómetros hasta Vielha. Fuentes cruzó segunda con 3:13:48, a 1 minuto y 33 segundos, completando un doblete español en el podio de la EXP. No es un resultado cualquiera para Fuentes: la alicantina del equipo Kailas, quinta en Zegama-Aizkorri este año, cerró una semana de gran nivel que la confirma entre las mejores del trail nacional en distancias medias. "María ha hecho una carrera espectacular y he querido mantener la segunsa plaza. Me gusta cada vez encontrar un nivel mayor. Voy a seguir dando guerra", decía meta.

La remontada de La Chica en la subida final es el argumento más potente de su victoria. En Arties (km 19) perdía 2 minutos y 14 segundos. En Santet Escunhau (km 25) la diferencia era de 52 segundos. En el Tuc Meddia (km 27, 2.145m), el punto más alto de la prueba, ya lideraba con 50 segundos ante una Fuentes que sintió calambres en esa parte.

Una progresión de manual que encaja perfectamente con el perfil de una atleta que hace un mes remontó de novena a segunda en el Europeo de trail de Eslovenia. La española, licenciada en Biomedicina y residente en Barcelona, tiene un objetivo claro después del Val d’Aran: la OCC de Chamonix en las Finales UTMB World Series de agosto. Con la carrera que acaba de hacer, nadie debería subestimarla.

Más allá del top2, la EXP femenina dejó otra historia reseñable. La francesa Blandine L’Hirondel, gran favorita previa, llegó a meta en tercera posición con un tiempo de 03:26:49. Su objetivo declarado era conseguir Running Stones de cara al UTMB, una meta que tiene especial valor en el Val d’Aran al ser UTMB World Series Major, donde las stones se duplican para todos los finishers. "Hace tres semanas no podía correr ni tres minutos".

Santamaría gana un final de infarto

La EXP masculina se decidió en los seis kilómetros de bajada desde el Tuc Meddia hasta Vielha y el resultado fue un final que pocas veces se ve en el trail. Los cinco primeros cruzaron la meta separados por dos minutos exactos, con cuatro corredores por debajo de las tres horas. Se entiendo conociendo los pases directos que ofrece para Chamonix esta prueba.

Joel Santamaría (CMD Desafío Urbión) ganó con 2:58:43 gracias a una bajada más rápida que la del francés Guillaume Tiphene (Brooks), que pasó primero por el punto más alto pero no pudo mantener la ventaja cuesta abajo. “Le vino de poco”, reconoció el ganador, que llegó a meta con calambres en los últimos metros. Tiphene fue segundo con 2:59:07 y tuvo una lectura honesta del resultado: “No es mi distancia, soy más de ultra”.

Joel Santamaría, en la meta de la EXP / UTMB

El español Mario Mirabel fue tercero con 2:59:28, Hodei Samaniego cuarto con 2:59:51 e Ibai Larrea, máximo favorito antes de la salida, fuera del top 5.

El podio masculino de la EXP / UTMB

La EXP cierra así el programa competitivo de la sexta edición del HOKA Val d’Aran by UTMB 2026, cinco días que han reunido a 7.500 corredores de 91 países en el corazón del Pirineo aranés.

Salida y llegada en Vielha, como corresponde a la última carrera del evento que más quiere a este valle. La Val d’Aran ya tiene sus campeones. Hasta la próxima.