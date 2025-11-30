María Teresa La Chica y Antonio Martínez coronan una edición récord del 3 Días Trail Ibiza

La isla de Ibiza volvió a demostrar este fin de semana que su magnetismo va mucho más allá de las calas y la vida nocturna. Con la celebración de la 12ª edición de 3 Días Trail Ibiza, la isla pitiusa se transformó en un auténtico escenario de montaña, adrenalina y emoción para los más de 1.200 corredores que participaron en un evento que ya es referencia nacional. Tres jornadas intensas que han consolidado a la prueba como una de las más completas, diversas e inclusivas del calendario balear.

El viernes por la noche, el casco histórico de Dalt Vila ofreció una imagen inolvidable: casi un millar de atletas desafiando la oscuridad entre murallas centenarias. Allí empezó a construirse el dominio de María Teresa La Chica, que estrenó triunfo con un brillante 46:40, seguida por Bel Calero y Laura Figueiredo. En hombres, Jonathan Romeo se llevó el primer golpe de autoridad con 41:58, empujado muy de cerca por Antonio Martínez, que ya dejaba ver que estaba dispuesto a pelear por el título.

La gran jornada competitiva llegó el sábado con cuatro carreras simultáneas que hicieron vibrar a toda la isla: la ultra de 73 kilómetros, la maratón, la media maratón y la 10K Starter. El menú, variado y exigente, permitió disfrutar del trail en todas sus versiones. Pablo Ibáñez y Gemma Arenas dominaron la ultra en una demostración de fortaleza; La Chica y Pau Capell brillaron en la maratón; mientras que Figueiredo y Martínez se impusieron con autoridad en la media. En la distancia más explosiva, la 10K Starter, los más rápidos fueron Cristina García y el francés Gaël Le Bellec, uno de los nombres propios del fin de semana.

El domingo, Santa Eulària des Riu acogió la última batalla del evento con un 10K vibrante en el que María Teresa La Chica selló su pleno de victorias —tres de tres— y un dominio absoluto que la erige como la gran reina de esta edición. Bel Calero y Figueiredo repitieron en un podio femenino de altísimo nivel.

María La Chica, gran dominadora de la prueba femenina / MATIAS NOVO

En hombres, Antonio Martínez certificó su regularidad y se proclamó campeón de los 3 Días Trail Ibiza, resistiendo el empuje final de Le Bellec, que terminó a tan solo 19 segundos después de un fin de semana impecable.

Todas las clasificaciones del 3 Días Trail Ibiza 2025 CLASIFICACIÓN GENERAL 3 Días con Ultra Clasificación femenina 1. Ana María Jiménez (Atletismo Cártama Trail) - 10:29:00 2. Inmaculada Álvarez – 10:35:05 3. Raffaella Canino – 11:14:44 Clasificación masculina 1. Clément Maret (Rise Sport) – 08:00:54 2. Marc Bernades (Skyridge Collective) – 08:05:34 3. Unai Martín (Arrolape) – 08:29:18 3 Días con Maratón Clasificación femenina 1. María Teresa Lachica (Cri Cri Trail) – 05:32:19 2. Aina Siscart (Kh7) – 06:35:47 3. Montse Fernández (Fanatik) – 06:37:44 Clasificación masculina 1. Pau Benejam (Island Trail Runners) – 05:27:28 2. Martí Juan Mayans (Grup Esportiu Espalmador de Formentera) – 06:00:49 3. Gerard Moya (Two Aces) – 06:03:09 3 Días con Media Clasificación femenina 1. Laura Figueiredo (KH7) – 04:00:49 2. Bel Calero (Joma) – 04:04:56 3. Edurne Vicente – 04:46:20 Clasificación masculina 1. Antonio Martínez (Asics) – 03:16:45 2. Iván Moreno (KH7) – 03:22:13 3. Jonathan Romeo (Club Atletisme Lloret) – 03:29:30 3 Días con 10K Starter Clasificación femenina 1. Marie-Morgane Le Deunff – 03:08:48 2. Ane Fernández (Basapiztiak) – 3:20:34 3. Rose Mary Liria – 03:23:54 Clasificación masculina 1. Gaël Le Bellec (Tregueux Langueux Athlétisme) – 02:17:03 2. Ignacio Cardona (C.E. Llebeig Xabia) – 02:30:15 3. Marcos Bisquert (C.E. Llebeig Xabia) – 02:37:08

Más allá de los ritmos, los tiempos o los podios, este año el evento dejó una de sus imágenes más emocionantes: la de Maria Petit, corredora invidente, completando las tres etapas del desafío acompañada por Pol Makuri, atleta con hemiparesia.

Pol Makuri y María Petit, los otros protagonistas / MATÍAS NOVO

Juntos recorrieron 30 kilómetros que quedarán en la memoria colectiva, un ejemplo perfecto del espíritu inclusivo de la prueba, reforzado por una participación femenina del 41%, récord que convierte a Ibiza en referencia de igualdad en el trail nacional.

El cierre tenía que estar a la altura de la fiesta vivida durante tres días: música, ambiente hippie y la energía contagiosa de Canallas del Guateke pusieron la guinda a una edición histórica que ya mira hacia 2026. Porque Ibiza respira trail. Y cada año lo hace un poco más fuerte.