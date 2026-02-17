Maria Pombo explica cuál es su rutina 'fit' para combatir la esclerosis múltiple: "No me gusta hacer ejercicio"

María Pombo, la influencer española de 31 años con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ha vuelto a hablar abiertamente de su esclerosis múltiple, diagnosticada en 2020 durante su primer embarazo, rechazando algunos de los remedios más populares como el ejercicio intenso para priorizar su bienestar personal y familiar.

Un diagnóstico que no la frena

A los 26 años, tras mostrar síntomas como debilidad en una mano, María Pombo confirmó su esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune crónica que afecta la mielina nerviosa, causando fatiga, rigidez o problemas motores en 2,8 millones de personas a nivel mundial.

Hereditaria en su caso (por parte de madre), María Pombo optó por una medicación leve para poder tener hijos, afirmando: "Me voy a morir con esclerosis múltiple, pero no de ella".

En actualizaciones recientes, como en su participación en televisión en programas como 'Planeta Calleja' o en sus propias publicaciones de Instagram, Pombo describe algunos brotes leves: "Mi lado izquierdo pesa más, noto menos fuerza", pero insiste en su vitalidad: "Me siento llena de energía y afortunada".

María Pombo se caracteriza por evitar dramatizar sus visitas hospitalarias para no preocupar a sus fans, según comenta ella misma, enfocándose en lo positivo pese a los problemas que le provoca la enfermedad de forma ocasional.

Pombo también desmonta algunos mitos sobre la esclerosis múltiple: "No me gusta hacer ejercicio ni comer caldo de huesos", haciendo referencia a los consejos habituales como dietas o rutinas extremas que no encajan en su vida.

Prefiere la actividad física moderada que, según comenta, mantiene su sistema inmune "joven" sin agotarla, alineado con guías médicas que recomiendan 30 minutos diarios aeróbicos o acuáticos para reducir fatiga y espasticidad causada por la esclerosis múltiple.

Sobre su dieta, ignora los caldos de huesos o ayunos; opta por alimentación antiinflamatoria intuitiva: frutas, verduras, omega-3 de pescado, nueces, evitando procesados y azúcares que agravan inflamación. Así vive María Pombo su esclerosis múltiple alineada con su vida familiar con sus hijos.