Maria Petit hace historia al convertirse en la primera atleta invidente en coronar el Teide desde el mar

La atleta del Salomon Para Team Maria Petit ha escrito una nueva página en la historia del deporte adaptado. La atleta barcelonesa se ha convertido en la primera persona invidente en alcanzar la cima del Teide desde el mar tras completar el exigente Reto 0-4: del mar al Teide sin ver, un recorrido que une la Playa del Socorro con el punto más alto de España, a 3.715 metros de altitud. Petit completó el desafío en 11 horas y 35 minutos, superando cerca de 30 kilómetros de recorrido y casi 4.000 metros de desnivel positivo acumulado en una de las ascensiones más exigentes del país.

La atleta reconoce que el Teide era una montaña que llevaba tiempo queriendo conquistar y que la invitación para participar en la carrera inclusiva de La Orotava, este sábado, fue el impulso definitivo para intentarlo. "El Teide era una montaña que se me había resistido muchísimo. Cuando me llamaron para venir a la 8K Inclusiva de La Orotava pensé que, ya que estaba aquí, tenía que intentarlo saliendo desde la Playa del Socorro. Lo que ha pasado ha sido muy fuerte. Muchísimas personas se han movilizado para acompañarme, llevar la barra direccional, ayudar con los avituallamientos… Se han volcado de forma totalmente desinteresada y ha sido brutal. Cada persona ha aportado su granito de arena".

En el plano deportivo, Petit destacó la dureza de una ascensión marcada por el desnivel y la altitud: "Han sido casi 4.000 metros de desnivel, muy exigentes, más aún cuando sales desde el mar y con una barra direccional. Ha sido duro, pero la recompensa al llegar arriba es inexplicable. A partir de los 3.400 o 3.500 metros notas perfectamente que el cuerpo ya no responde igual y todo se ralentiza. Ha sido una experiencia muy especial por haber estado acompañada de un equipo inigualable".

Garcia Bragado: “Lo que ha hecho Maria tiene muchísimo mérito”

Entre las personas que quisieron acompañarla durante el reto estuvo Jesús Ángel García Bragado, una de las grandes leyendas del deporte español y el único atleta de la historia que ha competido en ocho Juegos Olímpicos consecutivos, desde Barcelona 1992 hasta Tokio 2020. El marchador completó parte del recorrido junto a Petit y quiso poner en valor la magnitud del desafío. "Yo hice la segunda mitad del recorrido y la verdad es que fue impresionante. Intenté vivir la experiencia cerrando los ojos para imaginar cómo afronta María una ascensión así, e invito a todo el mundo a hacer ese ejercicio. La dificultad del sendero y la altitud es enorme; incluso a mí me costaba respirar. Lo que ha hecho Maria tiene muchísimo mérito".

Se estrena en el Teide como nueva atleta del Salomon Para Team

La historia de Maria Petit es también una historia de resiliencia. Perdió completamente la vista a los 17 años tras sufrir un accidente de tráfico y encontró en la montaña una nueva forma de entender el deporte, la aventura y el esfuerzo compartido. Desde entonces ha logrado finalizar algunas de las pruebas de trail running más exigentes del calendario internacional, como la Transgrancanaria y la MCC by UTMB Mont-Blanc, consolidándose como una de las principales referentes internacionales del trail adaptado.

La ascensión al Teide supone además el primer gran reto deportivo de Maria Petit desde su incorporación al Salomon Para Team, con el que Salomon refuerza su compromiso con un trail running más inclusivo y accesible. Como parte de esta colaboración, los ingenieros de Salomon trabajan actualmente en el desarrollo de nuevos prototipos de barras direccionales, más ligeras y con mejoras tecnológicas, para facilitar el guiado de deportistas con discapacidad visual en montaña.

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"La incorporación a Salomon supone una evolución tanto personal como profesional. Me permite mejorar el material, seguir creciendo como atleta yo y mi equipo de guías y formar parte de una marca pionera y referente en la montaña”, explica María.