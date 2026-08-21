Entrevista SPORT
OUTDOOR
María Petit, atleta ciega y corredora de trail: "Para mí es más fácil correr por montaña que llegar sola a una cafetería. No hago las cosas para ser la primera, las hago porque me gustan"
La atleta, con ceguera total, desmonta los mitos de la "superación" después de ascender el Teide desde el nivel del mar o superar Sierre-Zinal con más de 2.200 metros de desnivel positivo
María Petit (Vilassar de Mar, 1992) es una persona que va contra la norma. Ha hecho historia, como demuestra el hecho de ser la primera atleta con ceguera total en completar clásicas como Sierre-Zinal... pero no tiene ningún interés en que la recuerden por ello. Es un modelo perfecto de ese tópico tantas veces repetido de la “superación”... pero ella, sin embargo, lo cuestiona. No considera que correr por montaña sea necesariamente más admirable que muchas de las pequeñas cosas que una persona ciega tiene que afrontar cada día. María Petit es, al final, una persona como cualquier otra. Con sus inseguridades, sus miedos y un lugar en el que se siente especialmente libre: la montaña.
Para correr por ella utiliza una barra direccional junto a dos guías, un sistema basado en la coordinación y, sobre todo, en la confianza. María lo explica acompañada de su perro guía, siempre atento a sus movimientos durante la conversación. Y probablemente sería ella misma quien pondría en duda cualquier intento de convertir todo este relato en una historia extraordinaria. Tiene razón. Porque, como reconoce, puede resultarle más difícil llegar sola a una cafetería que completar una carrera de montaña. A las puertas de su próximo reto en el entorno del UTMB Mont-Blanc, Petit explica a SPORT cómo es competir con ceguera total y, de paso, desmonta algunos de los tópicos con los que la sociedad sigue mirando a las personas con discapacidad.
P. Vienes de subir el Teide y de competir en Sierre-Zinal. ¿Cómo llegas físicamente y cómo afrontas lo que viene?
R. Físicamente llego bien, aunque he estado bastante cansada después de Suiza. Para preparar Sierre-Zinal subí al Teide desde la playa, aprovechando que tenía una carrera allí. Me pareció una buena forma de entrenar, prácticamente de cero hasta la cima. Después hice Sierre-Zinal, una carrera muy corrible y chulísima, y ahora voy hacia Chamonix, al UTMB. Después del Teide no tuve ni agujetas porque no fuimos a un ritmo rápido, pero tras Sierre-Zinal acabé sin piernas. Durante cuatro días casi no podía ni caminar.
P. Hay una frase que seguramente has escuchado muchas veces: “Eres la primera atleta ciega en…”. ¿Te sigue haciendo ilusión o preferirías que se hablase de otras cosas?
R. Me hace cero ilusión, la verdad. Yo no hago las cosas ni para ser la primera ni para ser mediática, sino porque me gustan. Además, es muy difícil saber realmente quién ha sido el primero en algo, porque hay muchas gestas que nunca se han documentado. Me da igual ser la primera, la segunda o la décima. Siempre digo que lo importante es no ser la última. Si la repercusión sirve para que otras personas en una situación similar tengan un referente y se animen a hacer deporte, perfecto. Eso sí me parece importante. Pero ser la primera, en sí mismo, no significa nada para mí.
Yo no hago las cosas ni para ser la primera ni para ser mediática, sino porque me gustan
P. Para alguien que nunca te haya visto competir, ¿cómo corres por montaña con tus guías?
R. Yo tengo ceguera total. En asfalto corremos unidos mediante una cuerda a otra persona que hace de guía, pero en montaña utilizamos una barra direccional. Es una barra de unos dos metros y medio o tres metros. Un guía va delante, la persona ciega en medio y otro guía detrás. El de delante va dando indicaciones sobre el terreno y el de detrás funciona un poco como un timón, moviendo la barra para ayudarme a orientarme. Yo tengo la suerte de que intuyo bastante bien la montaña. No sé por qué ni es algo que haya entrenado específicamente; simplemente me muevo bien por ella.
P. Siempre dices que, a la hora de recibir indicaciones, “menos es más”. ¿Qué información necesitas realmente?
R. La suficiente para moverme con seguridad, nada más. Si el guía da demasiada información, se carga mentalmente, y si la persona ciega recibe indicaciones constantemente también acaba agotada. El guiado no es solo una cuestión física, sino también mental. En una carrera poco técnica como Sierre-Zinal, por ejemplo, el desgaste fue sobre todo físico porque no necesitaba recibir tantas indicaciones. En otras carreras acabas agotada también de cabeza. Y cuanto más largas son las distancias, más se nota.
Hay una línea muy fina entre arriesgar y dejar de disfrutar con seguridad.
P. Tienes que confiar plenamente en tus guías. ¿Ha habido algún momento en el que hayas sentido miedo?
R. Sí. En Sierre-Zinal, por ejemplo, la barra rígida que utilizo para bajar se rompió justo antes de una bajada fuerte y tuvimos que gestionarlo de otra manera. Ahí pasé miedo porque sabía que podía hacerme mucho daño. Después hablamos sobre ello. Por una parte, cuando estás acostumbrada a que todo el mundo te sobreproteja, agradeces que haya personas que te lleven un poco más allá. Pero en ese caso fuimos algo imprudentes. Yo seguía confiando plenamente en ellas, pero sabía que, si me caía, podía hacerme daño de verdad. Hay una línea muy fina entre arriesgar y dejar de disfrutar con seguridad.
P. ¿Dónde notas más diferencia respecto a una corredora que ve: en una subida física o en una bajada técnica?
R. En una bajada técnica, claramente. En una subida, si entrenas muchísimo, tienes mucho margen de mejora. Si yo pudiera dedicarme únicamente a entrenar, creo que todavía podría mejorar muchísimo subiendo. Las bajadas dependen mucho más del miedo, de la técnica y del riesgo de hacerte daño. Cuando no ves, esos factores te condicionan bastante más.
P. ¿Te importa la clasificación cuando compites o tu objetivo es simplemente terminar?
R. En general no pienso demasiado en la clasificación por una razón bastante importante: no tengo competencia. Es muy difícil llegar a una carrera y encontrarte otra barra direccional y, sobre todo, otra mujer ciega compitiendo. En gran parte estamos haciendo todo esto precisamente para que algún día deje de ser algo excepcional. Sí me marco objetivos de tiempo. En Sierre-Zinal, por ejemplo, me había comprometido a terminar antes de que empezaran a alcanzarme los élite, que salían más tarde, y terminamos en menos de seis horas. En carreras que ya conozco también intento mejorar mis marcas. Pero siempre con calma. Me encanta correr y competir en montaña, pero también trabajo, viajo muchísimo y tengo mi vida.
En general no pienso demasiado en la clasificación por una razón bastante importante: no tengo competencia
P. Si una persona con discapacidad visual quisiera empezar ahora a correr por montaña, ¿cuál crees que sería la principal barrera?
R. La primera es pensar: “¿Realmente voy a ser capaz de hacerlo?”. Vivimos en una sociedad en la que a las personas con discapacidad constantemente se nos limita, se nos dice que no podemos hacer algo o directamente se intenta hacerlo por nosotros. Con esa sobreprotección, creer que eres capaz resulta difícil. Después está el problema de encontrar guías. Conozco a personas ciegas con muchísimo talento que han dejado de correr por montaña porque no tenían con quién entrenar. Yo misma, aunque tengo una vida social muy amplia, no siempre encuentro guías. Es uno de los grandes retos tanto en asfalto como en montaña. En Barcelona existen diferentes iniciativas, pero si vives en otro lugar puede ser mucho más complicado.
P. Da la sensación de que estás cansada de que se utilice constantemente la palabra “superación” para contar tu historia. ¿Por qué crees que siempre se recurre a ese discurso?
R. Creo que, de alguna manera, todos nos superamos. Una persona se supera al terminar una carrera universitaria, conseguir un trabajo o afrontar cualquier dificultad de su vida. Cada uno tiene su contexto y muchas veces desconocemos lo que hay detrás de los demás. El problema es que “superación” también es un recurso muy fácil cuando se habla de personas con discapacidad. Y a mí a veces me resulta contradictorio. Cuando eres una persona ciega, cosas tan básicas como salir a la calle, coger el transporte público, ir a comprar o llegar sola a un sitio pueden resultar mucho más difíciles que una carrera de trail.
El problema es que “superación” también es un recurso muy fácil cuando se habla de personas con discapacidad. Y a mí a veces me resulta contradictorio
Por eso, cuando admiramos tantísimo esa supuesta superación, corremos el riesgo de olvidarnos de otra pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros para que la sociedad sea realmente accesible para todo el mundo? A veces alguien me dice que es increíble todo lo que hago por montaña y, sin embargo, para mí correr con dos guías puede ser mucho más fácil que llegar sola a una cafetería. Ahí está la contradicción. El deporte siempre implica superación, tengas o no una discapacidad. Yo preferiría menos discurso de “eres un ejemplo de superación” y más preocupación por conseguir una sociedad más justa y accesible.
P. ¿Qué has encontrado en la montaña que no encuentras en otras aficiones?
R. Para mí tiene mucho que ver con la naturaleza, con la paz y también con la cantidad de estímulos que ofrece. Una montaña nunca es igual: subes, bajas, cambia el terreno, aparecen rocas, pasos estrechos… Es muy estimulante. Yo soy una persona bastante hiperactiva, así que eso me gusta mucho. La montaña me da una especie de libertad extraña. Es curioso porque necesito a otras personas para estar allí, pero al mismo tiempo me siento mucho más libre que en mi día a día por la calle.
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