María Muñoz, médico digestivo, sobre la mejor alimentación: "Más proteína no siempre es mejor"

En un mundo obsesionado con los batidos y la alimentación repleta de proteínas que prometen los mejores cuerpos, llega María Muñoz, médico especialista en aparato digestivo, a poner los pies en la tierra. Su mensaje es bastante directo al respecto y puede cambiar la perspectiva de más de uno.

Si consumes proteína de más sin entrenar, lo que vas a conseguir es grasa, tal y como afirma la doctora en unas nuevas declaraciones. Una advertencia que cuestiona la fiebre hiperproteica que suele ser habitual en los tiempos actuales, donde se recomienda habitualmente su ingesta por encima de lo recomendado.

El mito del "cuanto más, mejor"

Todos hemos visto a personas devorando filetes dobles o huevos por docenas, convencidos de que más proteína equivale a más músculo. Pero Muñoz lo desmonta: sin actividad física, el exceso proteico no se usa para reparar las fibras musculares.

En vez de eso, el hígado convierte todas estas proteínas en energía y, si sobra, lo almacena como grasa visceral. No te hace más fuerte, sino que ayuda a que tu cuerpo engorde de la peor manera posible, tal y como sentencia esta experta, acostumbrada ya a comprobarlo en diferentes personas.

Proteínas / Libre

Piensa en una persona de 70 kilos: la ingesta mínima recomendada ronda los 56 gramos diarios (0,8 g por kilo de peso) de proteína. 100 gramos de carne aportan unos 25, un par de huevos 13, un filete de pescado 15. En realidad, son cantidades fáciles de alcanzar con comidas normales.

Superar estos números recomendados de ingesta de proteína, siempre que no haya una demanda deportiva a la par, sólo sirve para cargar los riñones y el hígado innecesariamente, aunque todavía no hay estudios que hayan establecido que pueda llegar a ocasionar problemas serios de salud.

Equilibrio por encima de todo

Muñoz aboga por las dietas variadas: vegetales, grasas sanas y proteínas justas, sin pasarse. La EFSA eleva hasta 2,2 g/kg la ingesta diaria de proteínas para atletas que entrenan la fuerza, pero para el resto, abusar de las proteínas es contraproducente.