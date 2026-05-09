María Muñoz, médica digestiva, alerta de los efectos de la proteína en el cuerpo: "Tomar proteína de más sin entrenar no te pondrá fuerte"

Tonificar el cuerpo, ganar músculo o simplemente sentirse con más fuerza no depende únicamente de pasar horas entrenando. La alimentación tiene un papel igual de importante, porque cada nutriente actúa de una forma distinta dentro del organismo y cumple una función específica durante el ejercicio y la recuperación.

Las grasas, por ejemplo, son una fuente de energía clave en actividades largas y de baja intensidad, ya que el cuerpo las utiliza de manera más lenta y constante. En cambio, los hidratos de carbono funcionan como el combustible rápido que los músculos necesitan en entrenamientos de fuerza o alta intensidad, aunque las reservas que almacenamos son limitadas y se agotan con facilidad.

Tomar más proteína no te hará más fuerte

Ahora bien, cuando el objetivo es ganar firmeza, mejorar el rendimiento o desarrollar masa muscular, las proteínas son las verdaderas protagonistas. Tras cada sesión de entrenamiento, las fibras musculares sufren pequeñas roturas que el cuerpo debe reparar para que el músculo crezca y se fortalezca.

En ese proceso entran en acción los aminoácidos, especialmente la leucina, considerada una de las más importantes para estimular la regeneración muscular.

Cómo ganar músculo a partir de los 40 / Derich Anrey / Freepik.

La doctora María Muñoz advierte sobre uno de los errores más frecuentes en las dietas hiperproteicas: pensar que comer más proteína ayuda a ganar músculo aunque no exista entrenamiento detrás. La especialista explica que el cuerpo necesita actividad física para aprovechar correctamente ese aporte extra y transformarlo en masa muscular.

Según señala, cuando no hay suficiente ejercicio, el organismo no utiliza toda esa proteína para construir músculo y termina almacenando el exceso como grasa. Por eso insiste en que aumentar el consumo proteico sin control ni planificación puede acabar provocando justo el efecto contrario al que muchas personas buscan.