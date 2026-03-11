María Jesús, podóloga: "Andar descalzo no te va a resfriar, ya que tiene un montón de beneficios"

Siempre está el debate sobre si andar descalzo es saludable, pero la podóloga María Jesús compartió un vídeo en su cuenta personal de TikTok, donde pone punto final a todo lo que se dice, especialmente desmontó una creencia muy extendida, ya que "andar descalzo no te va a resfriar".

La experta quiso dejar claro que es muy positivo andar descalzo por el suelo, pues "tiene un montón de beneficios", algo que no pasa con el calzado, debido a que las suelas gruesas impiden que el pie trabaje: "El pie se acostumbra a no trabajar".

La principal consecuencia afecta directamente ya que es una pérdida progresiva de fuerza y movilidad en el pie, que está compuesto por un total de 26 huesos, y decenas de músculos y ligamentos que actúan como base.

"Sin embargo, caminar descalzo es de las mejores formas para activar la musculatura del pie, lo que tiene un reflejo directo con toda la postura del cuerpo", compartió la podóloga en su cuenta personal de TikTok.

Asimismo, reconoció que también es positivo caminar de puntillas y con los talones: "Además te ayuda a prevenir juanetes, fascitis, dolores de espalda, de rodilla".

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

Por esta razón, María Jesús fue contundente: "Recomiendo caminar descalzo 10-15 minutos al día para fortalecer la musculatura, y así verás como tus pies se sienten más libres y fuertes con el tiempo".

La experta aseguró que andar descalzo no causa resfriados ni enfermedades directamente, ya que estas son provocadas por virus y bacterias, no por el frío. Aunque sentir los pies fríos puede bajar las defensas temporalmente, no es una vía de entrada para patógenos.

En el vídeo, la especialista en la materia bromeó diciendo: "Puedes enviarle este vídeo a tu madre".