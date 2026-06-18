María Giner, experta en core: "Un abdomen fuerte es un seguro para tu espalda y tu postura"

Fortalecer el abdomen no pasa necesariamente por hacer cientos de abdominales tradicionales. Al menos esa es la idea que defiende la entrenadora especializada en core María Giner, creadora del método Mujer +40, quien insiste en que el objetivo real debe ser activar la musculatura profunda del tronco. “Un abdomen fuerte es un seguro para tu espalda y tu postura”, señala.

Según explica, el abdomen no trabaja de forma consciente en la mayoría de situaciones cotidianas. “Se activa de forma natural solo para levantarnos de la cama o ir al baño… poco más”, comenta la entrenadora, por lo que considera imprescindible entrenarlo de manera específica.

Giner subraya que antes de centrarse en el ejercicio físico hay tres pilares básicos que no deben ignorarse: el descanso, la gestión del estrés y una alimentación adecuada. “Para un abdomen fuerte necesitamos tres cosas importantes: dormir bien, bajar los niveles de estrés y comer adecuadamente. Eso ya es muchísimo”, afirma.

En lo referente al entrenamiento, la experta es crítica con los abdominales tradicionales con flexión de tronco, ya que pueden generar molestias en cuello, zona lumbar o suelo pélvico si no se ejecutan correctamente. Frente a ellos, propone las planchas como una alternativa más completa y segura.

“Con ellas trabajas abdomen, glúteos, espalda, piernas y brazos. Y si haces la versión lateral, activas especialmente los oblicuos”, explica Giner. Además, insiste en que este ejercicio solo es realmente eficaz si se realiza con técnica y atención plena.

“La plancha solo funciona si se hace con técnica y consciencia”, asegura. Entre sus recomendaciones destacan colocar codos o manos bajo los hombros, mantener los hombros lejos de las orejas y activar los glúteos llevando el pubis hacia el ombligo. “Así te aseguras de no dañar cuello ni espalda y de activar el abdomen correctamente”, añade.

Más allá del ejercicio en sí, la entrenadora insiste en la importancia de la conexión mental con el cuerpo: “Puedes sentir que tu abdomen se activa, pero si además llevas tu atención a las capas profundas, vas a aprovechar mucho más tu tiempo y tu esfuerzo”.

En sus programas también incorpora variantes como la plancha lateral o el ejercicio del “barco”, que ayudan a mejorar el equilibrio, la fuerza y la activación global del core. Para Giner, el objetivo final no es solo estético. “El abdomen fuerte no solo se ve, se siente. Es el soporte invisible que sostiene todo tu cuerpo”, concluye.