María Fuentes, María La Chica y Isabel Llorach un ejército de españolas desafían a Blandine L'Hirondel en la EXP

El Val d'Aran by UTMB 2026 cierra su semana de competición con un mensaje claro sobre el estado del trail femenino en España. La EXP, Experiència d'Aran, sale este domingo 5 de julio a las 8:00 horas desde el Passeig dera Llibertat de Vielha con 32 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo, y lo hace con la representación femenina española más amplia de todo el evento. Más de veinte corredoras nacionales toman la salida en una carrera que, en la recta final de una semana histórica para el trail en el Pirineo, tendrá mucho acento propio.

Con un ratio de 66 metros de desnivel por kilómetro, equivalentes a 53 kilómetros efectivos de esfuerzo, la EXP no es una carrera fácil pese a su condición de distancia más accesible del programa. El tiempo máximo es de 7 horas y 15 minutos, con la previsión de llegada de la primera corredora en torno a las 10:30 horas. Y con 4 Running Stones y acceso directo a la OCC en las Finales de Chamonix, el aliciente competitivo va mucho más allá del kilómetro final.

L'Hirondel, el listón a batir

La francesa Blandine L'Hirondel (807, Kiprun) llega con el índice más alto del campo femenino y una trayectoria internacional que la convierte en favorita clara. Especialista en distancias medias con resultados de primer nivel en el circuito europeo, L'Hirondel es el principal obstáculo para las aspiraciones españolas. Pero el bloque nacional tiene argumentos de sobra para hacerle la carrera difícil.

María Fuentes (774, Kailas) y María Teresa La Chica Lhoest (765) encabezan la respuesta española, con índices que las sitúan por encima de la mayoría de rivales internacionales. Ambas llegan con el respaldo de una temporada sólida y el conocimiento de que este tipo de terreno, técnico y vertical, favorece a quienes lo trabajan en casa. La estadounidense Allison Baca (773, Hoka) es la única rival extranjera que se cuela entre las cuatro grandes candidatas al podio.

Un pelotón español sin precedentes

Lo verdaderamente llamativo de la EXP femenina 2026 no es solo el nivel de las cabezas de carrera españolas. Es la profundidad del pelotón nacional. Clara de Lanuza Vallés (692), Ainhoa Sanz (695), Isabel Llorach (663), Lonaitz Aragón (623), Yolanda Gallego Rodríguez (621, Fuga Mountain Club), Sandra Lafuente Sanz (627), Leire Jaén (631), Clara Cobo Iniesta (629), Cristina Sellers Asensio (625) y Lucía Ribera Blanquer (607, Lurbel) forman una segunda y tercera línea capaz de protagonizar una guerra interna de posiciones que dará mucho juego a lo largo de los 32 kilómetros del recorrido.

Es la fotografía más nítida del crecimiento del trail femenino en España en los últimos años. Un deporte que hace una década era territorio casi exclusivamente masculino en nuestro país y que en 2026 llena de españolas la lista de salida de la carrera de cierre del mayor evento de trail de España.

En categoría masculina, Ibai Larrea (894) encabeza un campo igualmente dominado por corredores españoles, con Hodei Samaniego (855), Roger Comellas (846, Merrell) y Álvaro Osanz (835, Adidas Terrex) como principales candidatos al podio. El único extranjero que rompe la hegemonía nacional en la zona alta es el francés Guillaume Tiphene (877, Brooks Trail Runners).

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El domingo cierra también la semana con la ceremonia de premios de la VDA, la CDH y la EXP a las 12:30h en el escenario principal del Ultra-Trail Village. El colofón de cinco días de trail que habrán reunido a 7.500 corredores de 91 países en el Pirineo aranés. Las españolas ya tienen su protagonismo reservado desde la salida.