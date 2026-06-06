María La Chica es subcampeona de Europa en su primera carrera con la selección y lidera el bronce por equipos

María La Chica llegó a Ljubljana-Kamnik a debutar con la selección absoluta y se marchó subcampeona de Europa. La andaluza firmó el viernes una de las grandes actuaciones individuales del Campeonato de Europa Off-Road en la Trail Running Race, una prueba de 52 kilómetros y 2.450 metros de desnivel positivo que exige tanto físico como cabeza. La Chica tuvo las dos cosas, y las combinó de una manera que pocas veces se ve en un debut internacional.

En el primer gran avituallamiento, La Chica marchaba novena y fue tejiendo su remontada con una progresión milimétrica: sexta en el kilómetro 27, cuarta poco después, tercera en el kilómetro 33. Y entonces, cuando el podio ya estaba asegurado, apretó todavía más. Recuperó cuarenta segundos sobre la segunda clasificada en uno de los avituallamientos, la alcanzó y no la dejó escapar. Cruzó la meta con 4:40:24 y la plata continental colgada al cuello, igualando la medalla individual que Núria Gil logró en El Paso 2022.

Junto a ella, Ikram Rharsalla fue 12ª con 4:59:19 e Inés Astrain acabó 24ª con 5:12:52. La suma dio 38 puntos y medalla de bronce por equipos, con Suiza (17) y Francia (23) por delante. María Martínez cerró el equipo con 5:32:28. Es el tercer podio consecutivo del equipo femenino español en la Trail Running Race del Europeo, después de las platas colectivas de El Paso 2022 y Annecy 2024.

Alain Santamaría, cuarto y bronce por equipos

En la prueba masculina, Alain Santamaría fue escalando posiciones durante toda la carrera hasta meterse en la pelea directa por el podio. Durante buena parte de la segunda mitad mantuvo un duelo sostenido con el francés Antoine Charvolin por la tercera plaza. En los kilómetros finales, Charvolin abrió una pequeña ventaja y Santamaría tuvo que conformarse con la cuarta posición, pero con 4:07:27 firmó el mejor resultado masculino español de la historia en esta disciplina, superando la quinta plaza de Zaid Ait Malek en El Paso 2022.

Detrás de él, el equipo respondió. Francisco José Anguita remontó hasta el 13º puesto con 4:17:02, Diego Menéndez fue 15º con 4:18:11 y José Ángel Fernández “Canales” acabó 22º con 4:22:28. La profundidad del conjunto fue decisiva: 32 puntos y bronce por equipos, con Francia campeona (11) y Polonia segunda (24). Italia quedó cuarta con 44.

España acumula ya cuatro medallas en el Europeo Off-Road de Ljubljana-Kamnik. Este domingo, última jornada, con las pruebas Up & Down absolutas y sub-20.