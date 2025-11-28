María La Chica y Jonathan Romeo inauguran con autoridad una edición histórica del 3 Días Trail Ibiza

La 12ª edición de 3 Días Trail Ibiza arrancó este viernes con una puesta en escena que volvió a demostrar por qué la isla se ha convertido en un referente del trail europeo. Más de un millar de frontales iluminaron al unísono el casco histórico de Ibiza, transformando Dalt Vila en un escenario irrepetible donde deporte y patrimonio caminaron de la mano.

Desde el recién estrenado punto de salida en el Parque Sargantana, los más de 1.200 participantes —de 40 nacionalidades y con un notable 41% de presencia femenina— encararon los exigentes 10 kilómetros nocturnos sobre las calles empedradas del enclave declarado Patrimonio de la Humanidad. Nombres de talla nacional e internacional, como Antonio Martínez, Marc Bernades, Zaid Ait Malek, Jesús Gil, Bel Calero, Ana María Jiménez, Núria Picas o Chema Martínez, dieron lustre a una línea de salida que ya anticipaba una noche memorable.

Y así fue. María Teresa La Chica se impuso con 46:40 en una actuación sólida y sin fisuras, seguida por Bel Calero y Laura Figueiredo, ambas firmando también un estreno notable. En categoría masculina, Jonathan Romeo desató su potencia para adjudicarse la victoria con 41:58. Le siguieron muy de cerca Antonio Martínez, del equipo Asics, y el francés Gael Le Bellec, triple campeón mundial de duatlón, ambos parando el crono en 42:01.

Sábado grande en Ibiza

La fiesta continúa este sábado con el día grande en Sant Josep, donde se disputarán las cuatro distancias clave de la edición. La Ultra de 73,5 km (06:00 h) presenta un cartel estelar con Zaid Ait Malek, Jesús Gil, Marc Bernades y Enric Pons, mientras que la mítica Núria Picas encabeza el plantel femenino junto a Gemma Arenas, Ana María Jiménez Gálvez y Àngels Llobera.

La Maratón (09:30 h) tendrá al icónico Pau Capell como favorito; la Media Maratón partirá a las 11:00 desde Es Cubells con Antonio Martínez e Iván Calvó como referencias; y la jornada se completará con la 10K Starter desde Cala d’Hort, donde destaca la inspiradora participación de la corredora invidente María Petit, guiada por Pol Makuri.