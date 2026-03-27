María La Chica, del doctorado en Barcelona a colarse en la élite del trail en un solo año: "Tengo sed de seguir"

A veces en el deporte todo cambia en cuestión de horas. María La Chica lo comprobó en primera persona la pasada semana. Lo que iba a ser una apuesta importante en Tenerife Bluetrail se vino abajo con la cancelación de la prueba, pero la corredora española y su entorno reaccionaron rápido, movieron el calendario y encontraron una salida competitiva en la Toscana. El resultado fue inmediato: segunda plaza en la Chianti Trail Marathon 2026, con un tiempo de 3:42:36, solo por detrás de la noruega Ida Amelie Robsahm, vencedora en 3:39:10.

La española, nacida en 1999 y que compite con el club CRI CRI apoyado por la marca Nike, cerró una actuación de mucho nivel en una carrera rápida, exigente desde el punto de vista muscular y con muy poco margen para esconderse. En meta, además del segundo puesto femenino, firmó la 19ª posición de la general. El podio lo completó la italiana Margherita Vitali, tercera con 3:47:31. Por detrás terminaron las también españolas Gisela Carrión (3:51:52) y Júlia Font (3:53:19).

La propia María explicó en el podcast de Find Your Everest, con Javi Ordieres, que todo se resolvió a contrarreloj: "Escribimos a UTMB Elite y nos mandaron directamente el link para registrarnos y para conseguir dorsal". De un día para otro pasó de la decepción por Tenerife a competir en una prueba del circuito UTMB. "Estábamos desubicados totalmente de repente ahí en la Toscana y de un día a otro, pero muy bien, muy contentas", resumió.

La carrera, eso sí, no era cualquier cosa. María se encontró con un recorrido más corrible de lo esperado, casi sin tregua. "Era una carrera rápida, o sea, eso era un maratón con desnivel, pero maratón de asfalto parecía", contó. Y ahí apareció una de las claves de su actuación: no dejarse llevar por el ritmo inicial de las favoritas y correr con cabeza. Salió delante, como suele hacer, pero pronto entendió que debía mantenerse fiel a su plan. "Yo puse mi ritmo", explicó.

Porque mientras otras rivales fueron pagando el desgaste, María mantuvo una carrera uniforme. "No creo que yo aumentara mucho el ritmo, más bien lo mantuve", dijo. En una prueba de continuos sube y baja, esa regularidad fue decisiva para escalar posiciones hasta instalarse en la segunda plaza.

María La Chica acabó segunda en Chianti Trail 2026 / UTMB

Del doctorado en Barcelona a la irrupción en la élite del trail

Otro aspecto importante fue la nutrición. La corredora, que está terminando un doctorado en investigación cardiovascular en el Hospital Sant Pau de Barcelona, detalló que compitió con un protocolo mucho más afinado de lo habitual: unos 85 gramos de carbohidrato por hora, cerca de tres litros de agua y un trabajo muy controlado del sodio. "Fue la primera vez que metíamos un protocolo así más específico en carrera", reconoció. La experiencia, según sus palabras, fue positiva y le permitió sostener la energía de forma estable hasta meta.

Su crecimiento sigue sorprendiendo dentro del trail nacional. Se dio a conocer hace poco menos de un año con su sorprendente triunfo en la Transvulcania 2025. Hace no tanto era una corredora con muy poca experiencia específica en montaña, y ahora ya enlaza actuaciones de impacto en escenarios grandes.

Ella misma lo asume con naturalidad, pero también con ambición medida. "Me gusta el rendimiento, me gusta entrenar, me gusta competir", dijo en la entrevista. Y añadió una frase que explica bien el momento que vive: "Creo que tengo sed de seguir y de hacer cosas".

Chianti no solo le deja un podio de prestigio. También la coloca en el radar del circuito y refuerza la sensación de que María La Chica ya no es una sorpresa puntual, sino una corredora en plena construcción competitiva. Su calendario apunta ahora a pruebas como Vall d'Aran by UTMB, la Salomon Ultra Pirineu y Mallorca by UTMB, con la puerta de OCC en el horizonte. Después de lo visto en la Toscana, esa ambición ya no suena a atrevimiento. Suena, simplemente, a siguiente paso.